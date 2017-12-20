В России восстановили работу онлайн-касс после сбоя

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сбой в работе онлайн-касс в России ликвидирован, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

"Сбой погашен, купирован, все в полном порядке", — сказал Федоров.

В свою очередь, PR-директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Роман Черниговцев сообщил РИА Новости, что "сбой в работе контрольно-кассовой техники произошел, как известно, из-за ошибки в программном коде контрольно-кассовых устройств, последствия этой ошибки затронули только часть магазинов некоторых крупных торговых сетей и уже почти устранены везде, где проявились".

В то же время, некоторые магазины Москвы до сих пор закрыты. Так, магазин сети "Магнолия" на Зубовской площади, который посетил корреспондент РИА Новости, "закрыт по техническим причинам". Также сбой затронул и сеть "Мосхозторг", чей представитель сообщил РИА Новости, что неполадки продолжались около трех часов, "чеки выходили с ошибкой", но на продажах это никак не сказалось.

В сети магазинов "Азбука вкуса", "Мяснов", "Ароматный мир", аптечных сетях "Ригла", "Столичка" РИА Новости сообщили, что сбоев не было.

В среду произошел массовый технический сбой в работе касс. По информации ФНС, проблемы затронули ККТ АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что торговые точки временно вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.