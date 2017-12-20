Минтранс рассказал, когда EgyptAir сможет возобновить полеты в Москву

ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir сможет возобновить полёты в Москву по мере своей готовности после Указа президента РФ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов во время рабочей поездки в Волгоград.
По словам Соколова, проект указа президента РФ уже внесен министерством транспорта в правительство РФ.
Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.
Президент РФ Владимир Путин 8 ноября 2015 года подписал указ, которым российским авиакомпаниям было временно запрещал перелеты с территории России на территорию Египта. Этим же документом на время действия данного запрета туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от реализации туристических путевок в Египет.