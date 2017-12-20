Польша поставит вопрос о цене транзита российского газа в Германию

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Правительство Польши поставит вопрос о цене транзита российского газа через страну в Германию, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.

"Правительство Туска и Павлака (бывшие премьер-министр и вице-премьер Польши Дональд Туск и Вальдемар Павлак — ред.) отказалось от реальных денег, которые принадлежали бы Польше и компании Europol Gaz. Отказ от доходов за транспортировку (газа — ред.) и списание российских долгов компании Europol Gaz означало прямое лишение нас этих денег. В договоре содержится пункт, ограничивающий годовой доход компании Europol Gaz до 21 миллиона злотых (около 5,9 миллиона долларов по текущему курсу — ред.), что означает, что россияне бесплатно транспортировали через Польшу на запад 30 миллиардов кубометров газа. Это странно. В это трудно просто поверить", — сказал Наимский.

По его словам, Польша не имеет от транзита российского газа никакой пользы, но нынешнее правительство "постарается по возможности" изменить это.

Вместе с тем он заверил, что окончание в 2022 году долгосрочного контракта на поставку в Польшу российского газа не означает, что через польский участок газопровода "Ямал" перестанет поступать российский газ для потребителей Германии. "Мы только хотим, чтобы транспортировка была основана на рыночных принципах", — заявил Наимский.

В сентябре СМИ сообщали, что правящая партия Польши "Право и справедливость" намерена созвать следственную комиссию, которая будет расследовать заключение контракта 2009 года с "Газпромом" на транзит газа. Ранее издание wSieci сообщило, что Павлак согласился на покупку у РФ миллиарда кубометров газа, "в котором Польша не нуждалась". Кроме того, утверждалось, что польское правительство не пыталось договориться о цене на газ, а контракт включал в себя пункт, ограничивающий прибыль польской компании Europol Gaz 20 миллионами злотых. По данным издания, Павлак согласился на все условия российской стороны.

Компания Europol Gaz (СП "Газпрома" и польской государственной компании PGNiG) является владельцем и оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа". "Газпрому" и PGNiG принадлежит по 48% акций компании, оставшиеся 4% принадлежат Gas-Trading.