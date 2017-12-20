"Штрих-М" подтвердил сбой в работе оборудования и пообещал устранить его

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания "Штрих-М", ведущий российский разработчик и производитель контрольно-кассовой техники, подтвердила факт сбоя в работе своего оборудования и пообещала устранить неполадки в кратчайший срок.

"Сегодня, 20 декабря, часть фискальных регистраторов производства "Штрих-М" вошли в некорректный режим работы. В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В центральном офисе ГК "Штрих-М" функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Штрих —М" приносит извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки", — добавлено в сообщении.

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Из-за сбоя в работе кассового оборудования в среду, в частности, закрыта часть магазинов "Магнит". О сбое кассовой техники на АЗС сообщили "Роснефть" и "Газпром нефть". По данным компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, с проблемами в работе касс столкнулись также заправки "Лукойла", сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.

Торговые предприятия РФ с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.