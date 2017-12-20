"Штрих-М" подтвердил сбой в работе оборудования и пообещал устранить его

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания "Штрих-М", ведущий российский разработчик и производитель контрольно-кассовой техники, подтвердила факт сбоя в работе своего оборудования и пообещала устранить неполадки в кратчайший срок.
"Штрих —М" приносит извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки", — добавлено в сообщении.
В России в среду произошел массовый технический сбой в работе касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.
Торговые предприятия РФ с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.