ЕС считает проект Транскаспийского трубопровода важным элементом ЮГК

БАКУ, 20 дек – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) рассматривает проект Транскаспийского трубопровода в качестве важного дополнительного элемента проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), заявил заместитель главы кабинета вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Бернд Бирверт.
"Для Европейского союза проект строительства Транскаспийского трубопровода, предусматривающего транспортировку газа из Центральной Азии на европейский рынок, является важным дополнительным элементом проекта "Южный газовый коридор", — приводит слова Бирверта агентство Trend.
По его словам, "реализация проекта Транскаспийского трубопровода соответствует интересам как Европы, так и партнеров в Туркменистане". "С этой целью в 2015 году мы подписали Ашхабадскую декларацию с туркменской, турецкой, азербайджанской и грузинской сторонами о сотрудничестве в сфере энергетики", — сказал он. Бирверт отметил, что все стороны остаются приверженными выполнению декларации и находятся в постоянном контакте для изучения возможностей сотрудничества.
По данным агентства, обсуждения с Баку и Ашхабадом касаются, в частности, договора, устанавливающего юридические обязательства между Европейским союзом, Туркменистаном и Азербайджаном, двусторонних договоренностей, необходимых этим прикаспийским государствам для достижения ввода в эксплуатацию, строительства и эксплуатации самого Транскаспийского трубопровода, а также соглашений для заполнения газопровода туркменским газом, включая надлежащее признание коммерческих договоренностей.
Проект ЮГК
"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора".
На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.