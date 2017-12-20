ЕС считает проект Транскаспийского трубопровода важным элементом ЮГК

БАКУ, 20 дек – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) рассматривает проект Транскаспийского трубопровода в качестве важного дополнительного элемента проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), заявил заместитель главы кабинета вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Бернд Бирверт.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

"Для Европейского союза проект строительства Транскаспийского трубопровода, предусматривающего транспортировку газа из Центральной Азии на европейский рынок, является важным дополнительным элементом проекта "Южный газовый коридор", — приводит слова Бирверта агентство Trend.

По его словам, "реализация проекта Транскаспийского трубопровода соответствует интересам как Европы, так и партнеров в Туркменистане". "С этой целью в 2015 году мы подписали Ашхабадскую декларацию с туркменской, турецкой, азербайджанской и грузинской сторонами о сотрудничестве в сфере энергетики", — сказал он. Бирверт отметил, что все стороны остаются приверженными выполнению декларации и находятся в постоянном контакте для изучения возможностей сотрудничества.

По данным агентства, обсуждения с Баку и Ашхабадом касаются, в частности, договора, устанавливающего юридические обязательства между Европейским союзом, Туркменистаном и Азербайджаном, двусторонних договоренностей, необходимых этим прикаспийским государствам для достижения ввода в эксплуатацию, строительства и эксплуатации самого Транскаспийского трубопровода, а также соглашений для заполнения газопровода туркменским газом, включая надлежащее признание коммерческих договоренностей.

Проект ЮГК

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора".

На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.