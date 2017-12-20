"Роснефть" сообщила о сбое кассовой техники на АЗС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Роснефть" сообщила о техническом сбое в работе кассовой техники на своих автозаправочных станциях (АЗС).
Тем не менее, в компании отметили, что к настоящему времени значительная часть АЗС уже восстановила свою работу. "Силами специалистов компании при участии сотрудников "Штрих-М" были незамедлительно инициированы мероприятия по возобновлению работы объектов розничной сети. Значительная часть АЗС к настоящему времени восстановила свою работу", — сказали в пресс-службе.
По данным "Роснефти", завершить восстановительные мероприятия планируется в течение дня.
Ранее о сбое в работе кассовой аппаратуры также сообщила компания "Газпром нефть".