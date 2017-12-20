Минтранс внес в правительство документы по авиасообщению с Египтом

ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. Минтранс РФ внес в правительство проект указа президента для возобновления авиасообщения с Египтом, сообщил РИА Новости глава министерства Максим Соколов.

"Они уже внесены", — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках внесения документов.

Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября 2015 года подписал указ, которым российским авиакомпаниям было временно запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Египта. Этим же документом на время действия данного запрета туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего полеты в Египет.