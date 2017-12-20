Россия выполнила экспортные контракты 2017 года по ракетным двигателям

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия полностью выполнила обязательства 2017 года перед иностранными заказчиками на поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181, следует из материалов корпоративной газеты НПО "Энергомаш" "За Родину".

Ранее гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал, что в 2017 году запланирована наиболее объемная поставка российских ракетных двигателей, в частности, в США: 11 РД-180 и четыре РД-181.

"Пятнадцатого декабря состоялась отправка двигателя РД-180, контрактные обязательства перед иностранными заказчиками выполнили полностью", — говорится в газете.

РД-181 разработан и производится НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas V.