Якушев: объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос на 4,5%

ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за январь-сентябрь 2017 года составил 192 миллиарда рублей — это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщил губернатор региона Владимир Якушев.

"Тюменская область опережает среднероссийский уровень по многим целевым показателям, которые установлены майскими указами президента России, в частности, по такому важному показателю, как объем инвестиций в валовом региональном продукте", — сказал глава региона на пресс-конференции.

Он добавил, что индекс объема производства сельхозпродукции в регионе с января по сентябрь 2017 года составил 104,1% при общероссийском показателе 103,8%. Тюменские аграрии произвели продукции более чем на 52 миллиардов рублей. По итогам текущего года в области появится 21 новое промышленное и сельскохозяйственное производство.

"В целом уровень исполнения майских указов главы государства в регионе, как и в целом по стране, составляет примерно 94%. Мы активно работаем по всем дорожным картам, и уверены, что майские указы в Тюменской области будут выполнены в срок", — заявил Якушев.

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