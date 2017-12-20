Госдума отложила на полгода переход на электронные ветеринарные сертификаты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, который переносит на полгода переход на оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию в электронной форме, а также устанавливает случаи их оформления на бумажном носителе.

Документ разработан в целях обеспечения эффективности повсеместного внедрения и эксплуатации системы электронной ветеринарной сертификации сырья животного происхождения и готовой продукции. На данный момент еще не все регионы России готовы к осуществлению ветеринарной сертификации в электронном виде.

Действующее законодательство предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с 1 января 2018 года. Принятый депутатами в среду закон переносит срок перехода на электронное оформление таких документов на 1 июля 2018 года, одновременно устанавливая случаи их оформления на бумажном носителе.

К таким случаям относятся, во-первых, аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные и иные бедствия, которые привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в области ветеринарии, но только до устранения их последствий. При этом Россельхознадзор на своем сайте должен размещать информацию о невозможности эксплуатации этой информсистемы.

Во-вторых, отсутствие возможности использования ФГИС в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к сети интернет, в том числе точка доступа. Перечень таких населенных пунктов утверждается в каждом регионе высшим органом госвласти субъекта РФ по согласованию с Россельхознадзором, после чего размещается на сайте этого органа в сети интернет.

В-третьих, если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие гостайну, или иная информация, отнесенная Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСО, ФСБ России к служебной тайне.