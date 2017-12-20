Дума ввела механизм реабилитации лиц из "черного списка" Росфинмониторинга

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из "черного списка", формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.

В такой список попадают клиенты банков и финансовых организаций, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать граждан, которые добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.

Законодательно прописывается механизм реабилитации таких лиц, чтобы они могли обратиться в кредитную организацию и, представив соответствующие документы, могли спокойно продолжать свои операции по счетам, открытым в банке. И если вдруг банк отказывается это делать, они смогут обратиться в межведомственную комиссию, специально создаваемую для рассмотрения таких случаев. И решение межведомственной комиссии будет обязательно для кредитных организаций. Аналогичная возможность будет и у клиентов других финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Закон также вносит изменения в законодательство, связанные с наделением Внешэкономбанка правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты таможенных пошлин и предоставлением возможность ВЭБу обращаться в арбитражный суд в качестве конкурсного кредитора. Одновременно ограничивается действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на лизинговые и межбанковские операции ВЭБа по аналогии с банками.