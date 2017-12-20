Госдума приняла закон о праве кабмина "закрывать" информацию о юрлицах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий правительство правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц.

Документ разработан в целях защиты интересов граждан и организаций, обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе необходим для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества. Правительство планирует закрывать только "чувствительную" информацию о деятельности отдельных лиц, причем в минимальном количестве, отмечал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

Документ предоставляет правительству РФ право определять случаи, при которых акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью вправе не раскрывать информацию о крупных или заинтересованных сделках или ограничивать информацию о них. Кабмин будет также определять лиц, в отношении которых такие общества вправе не осуществлять раскрытие информации или ограничивать ее раскрытие.

Правительство будет вправе определить случаи, при которых эмитенты ценных бумаг могут не осуществлять или ограничивать раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете. Кабмину предоставляется также право вводить ограничения на передачу информации в бюро кредитных историй, на направление в государственную информационную систему обязательных экземпляров бухотчетности вместе с аудиторскими заключениями.

Ограничения можно будет вводить и в отношении консолидированной финансовой отчетности, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) при госзакупках, информации в отчете о заключенных компанией сделках с заинтересованностью (для годового собрания акционеров). Правительство сможет определить случаи, в которых в уведомления о залоге могут включаться сведения об отказе от публикации информации о залогодержателе.

Закон допускает банковское сопровождение при выполнении гособоронзаказа лишь банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и обладающим лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, в отношении которого правительством по согласованию с президентом принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.