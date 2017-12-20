Взносы банков в АСВ должны зависеть от уровня рисков, считают в Сбербанке

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников предлагает провести реформу взносов в государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) таким образом, чтобы банки платили взносы в соответствии со своим уровнем рисков.

"Просто повышение страховых взносов банков в АСВ — это вообще не ответ. Понятно, что ожидаемый объем выплат АСВ с учетом кризисного пика дефолтов выше, чем эти взносы. Соответственно, нужно сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Понятно, что часть банков платят существенно меньше взносов в АСВ, чем их реальный уровень риска, при этом у них нет стимулов менять свой профиль риска", — сказал Матовников в интервью РИА Новости.

По мнению главного аналитика Сбербанка, это приводит к тому, что доля рискованных банков постепенно растет, и коэффициент ожидаемых выплат ко взносам в АСВ продолжает снижаться.

"Ключевой вопрос, который возникает: надо проводить реформу взносов в АСВ, чтобы банки платили в соответствии со своим уровнем рисков. Это не обязательно означает, чтобы мелкие банки платили больше. Платить взносы нужно в соответствии с риском дефолта, умноженным на ожидаемые потери в случае дефолта", — пояснил он.

Банк России, по его словам, может оценить ожидаемую возвратность активов в процессе возможного банкротства банка. "То есть при определенных ситуациях даже мелкий банк вполне может находиться на незначительном уровне взносов наравне с крупнейшими банками. Но только если такой банк не будет иметь 87% вкладов в своих пассивах, как в среднем имели банки, лицензия у которых была отозвана в этом году, за исключением Татфондбанка", — сказал Матовников.

"Конечно, взносы должны быть повышены, если только банк на этом и живет. Если в банке половина вкладов в пассивах, и 60% активов удастся вернуть в ходе банкротства, то, скорее всего, у банка будет минимальная ставка взносов. Если эту реформу сделать, возникнут реальные стимулы для банков оптимизировать свою бизнес-модель, показывать Центральному банку возвратность активов, составлять план взыскания в случае банкротства, так называемое "прижизненное завещание". А пока это просто война брони и снарядов", — заключил главный аналитик Сбербанка.

Совет директоров АСВ в октябре 2017 года решил увеличить базовую ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,15% с 0,12%. Ранее, с третьего квартала 2016 года, АСВ на фоне нехватки своей ликвидности увеличило ставку страховых взносов до 0,12% с 0,1% от ежеквартальных остатков на счетах физлиц в банках.

Главы крупнейших банков в 2016 году выступали резко против повышения базовой ставки. Так, президент Сбербанка Герман Греф заявлял, что добросовестные банки не должны оплачивать чужое мошенничество и многолетние пробелы в надзоре. Глава "ВТБ 24", розничной "дочки" ВТБ, Михаил Задорнов также отмечал, что таким образом "деньгами вкладчиков крупнейших банков оплачивается безответственная политика владельцев и менеджеров банков, у которых отзываются лицензии".

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