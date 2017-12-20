В Сбербанке предрекли рекордную прибыль для российских банков в 2018 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банковская система РФ перешла к росту и с высокой степенью вероятности в 2018 году поставит очередной рекорд по прибыли, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
По данным Банка России, прибыль российских банков за январь-ноябрь 2017 года выросла на 10,4% в годовом выражении — до 870 миллиардов рублей. В середине октября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что прибыль банков РФ по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "ФК Открытие". В 2016 году прибыль российских банков выросла в 4,8 раза и достигла 930 миллиардов рублей.
Однако ряд экономических трудностей, прежде всего, сохраняющийся низкий уровень маржинальности банковского сектора будут ухудшать положение стабильных в текущий момент банков, считает Матовников.
ЦБ РФ, по его мнению, сбавит темп отзыва лицензий у банков до десятков в год. "В этом году можно ожидать, что их будет порядка 50. То есть в 2017 году уже не идет речь о сотне лицензий, как в 2015 и 2016 годах", — предполагает главный аналитик Сбербанка.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.