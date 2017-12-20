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Экономика

В Сбербанке предрекли рекордную прибыль для российских банков в 2018 году

10:2220.12.2017
(обновлено: 10:23 20.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники на Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фотоУчастники на Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банковская система РФ перешла к росту и с высокой степенью вероятности в 2018 году поставит очередной рекорд по прибыли, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

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По его мнению, в 2017 году прибыль российских банков составила бы 1,5 триллиона рублей, если бы не произошло санации "Открытия" и Бинбанка.

По данным Банка России, прибыль российских банков за январь-ноябрь 2017 года выросла на 10,4% в годовом выражении — до 870 миллиардов рублей. В середине октября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что прибыль банков РФ по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "ФК Открытие". В 2016 году прибыль российских банков выросла в 4,8 раза и достигла 930 миллиардов рублей.

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"Банковская система перешла к росту, большая вероятность, что в следующем году будет очередной рекорд прибыли. С учетом даже санации "Открытия" и Бинбанка, рекорд по прибыли банков РФ будет, похоже, и в этом году. Если бы не история с санациями этих банков, то прибыль банковского сектора составила бы в 2017 году 1,5 триллиона рублей. Начался рост портфелей кредитования физических и юридических лиц, тренд позитивный", — сказал главный аналитик Сбербанка.

Однако ряд экономических трудностей, прежде всего, сохраняющийся низкий уровень маржинальности банковского сектора будут ухудшать положение стабильных в текущий момент банков, считает Матовников.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Это касается всех. Все банки находятся под негативным влиянием общих макроэкономических тенденций. Качество кредитного портфеля банков улучшается благодаря возобновлению экономического роста, но во многих секторах проблемы остаются, даже в растущих секторах есть проблемные заемщики. Достаточно серьезные риски связаны с продолжением низкой маржинальности многих банков, которая постепенно ведет к ухудшению их состояния и является сохраняющимся фактором риска", — отметил он.

ЦБ РФ, по его мнению, сбавит темп отзыва лицензий у банков до десятков в год. "В этом году можно ожидать, что их будет порядка 50. То есть в 2017 году уже не идет речь о сотне лицензий, как в 2015 и 2016 годах", — предполагает главный аналитик Сбербанка.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.

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