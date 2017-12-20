Соглашение по экономическому партнерству Китая и ЕАЭС практически готово

ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Китаем находится в предельной степени готовности и может быть подписано в начале следующего года, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Что касается переговоров в формате Китай с одной стороны, Евразийская экономическая комиссия — с другой стороны, то здесь в высокой предельной степени готовности находится базовый документ – соглашение об экономическом партнерстве, которое обсуждалось неоднократно экспертами наших стран. Была поставлена задача завершить работу над документом к концу этого года. Насколько я знаю, эта работа в целом завершена. Сейчас стоит вопрос о том, где и когда этот документ может быть подписан где-то в начале следующего года", — рассказал посол в интервью российским журналистам.

Он отметил, что отсчет для этой финальной стадии был дан 4 июля во время официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. "Именно тогда была поставлена эта задача, и, насколько я знаю, она была выполнена в течение нескольких раундов переговоров. Текст практически готов, сейчас стоит речь о финализации – необходимо поставить на бумагу подписи", — пояснил посол.

В начале октября этого года министерство коммерции Китая и Евразийская экономическая комиссия подписали совместное заявление об официальном завершении переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Переговоры по торгово-экономическому соглашению между Китаем и ЕАЭС официально были запущены 25 июня 2016 года. С тех пор стороны провели пять раундов переговоров. Переговоры касались таможенных процедур, содействия развитию торговле, прав на интеллектуальную собственность, межведомственного сотрудничества, государственных заказов, электронной коммерции и других вопросов.