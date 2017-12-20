СМИ назвали жертву первой атаки через систему SWIFT в России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жертвой хакерской атаки с использованием международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT стал дочерний банк ВЭБа — "Глобэкс", пишет газета "Ведомости". Издание ссылается на четырех контрагентов банка и источник, близкий к ВЭБу.

По информации газеты, хакеры вывели сумму, эквивалентную миллиону долларов.

Президент "Глобэкса" Валерий Овсянников заявил, что на прошлой неделе действительно была попытка кибератаки, однако "средства клиентов не пострадали".

Газета "Коммерсантъ" накануне написала, что хакеры впервые похитили деньги из российского банка через систему SWIFT. Кибератаку зафиксировали 15 декабря. Название кредитной организации и размер ущерба не раскрывались. Эксперты полагают, что к произошедшему причастна группировка Cobalt.

При этом специалисты, с которыми пообщались "Ведомости", считают, что скорее всего это не первый случай в России, когда злоумышленникам удалось воспользоваться SWIFT для вывода денег.

Как заявили в SWIFT, нет никаких доказательств того, что кто-то получил несанкционированный доступ к сетям или службам обмена сообщениями. В компании добавили, что серьезно относятся к кибербезопасности.

Банк "Глобэкс" основан в 1992 году. В разгар кризиса 2008-го его передали на санацию ВЭБу. Госкорпорации принадлежит 99,99 процента акций "Глобэкса", которые Внешэкономбанк планирует продать.

На прошлой неделе глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил РИА Новости, что надеется решить вопрос с продажей "Глобэкс" в 2018 году, если позволит ситуация на рынке. По его словам, покупатели есть, но они не устраивают госкорпорацию. Девятнадцатого декабря агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ планирует передать банк Росимуществу.

Чистая прибыль "Глобэкс" по МСФО в январе-сентябре составила 880,3 миллиона рублей против убытка в 10,1 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.