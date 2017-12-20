Мексика ждет ответа России о начале импорта говядины до середины марта

МЕХИКО, 20 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия даст ответ о возможности возобновления поставок мексиканской говядины на свой рынок до середины марта, заявил РИА Новости генеральный директор по безопасности продуктов питания в сельском хозяйстве национальной службы по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции (SENASICA) Мексики Уго Фрагосо Санчес.

По его словам, делегация Россельхознадзора посетила только что семь предприятий Мексики в штатах Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Нуэво-Леон, Нижняя Калифорния, Веракрус и Дуранго.

"Результаты будут оглашены российской стороной не более чем через три месяца, Россельхознадзор направит нам официальный ответ, одобрены ли поставки с этих семи предприятий", — сказал Фрагосо Санчес.

Он напомнил, что Мексика поставляла в Россию говядину с 2009 года. Больше всего поставок было в 2012 году – 25,3 тысячи тонн. В 2013 году Мексика лишилась такой возможности после ограничения Россельхознадзором импорта мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.

"Мы знаем, что России нужно много мяса, тем более что у поставщиков из Бразилии появились проблемы, Мексика была бы заинтересована занять место этих бразильских предприятий", — сказал мексиканский чиновник.

Фрагосо Санчес рассказал также о визите еще одной делегации Россельхознадзора в Мексику, которая продвигала начало поставок в эту страну различных зерновых культур (сейчас в Мексику экспортируется российская пшеницы). "Речь шла о ячмене, гречке, кукурузе, овсе, ржи, сое, пшене, сорго", – заметил он.

По словам представителя SENASICA, прежде чем решать вопрос о начале поставок, эти зерновые культуры должны быть подвергнуты строгому анализу на предмет безопасности. "Нам нужны все документы по ним, какие насекомые в них живут, как их контролируют и борются с ними, нам нужно оценить все риски", — сказал Фрагосо Санчес.