Палате представителей США придется повторно голосовать по налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Палате представителей США придется проводить повторное голосование по налоговой реформе в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушали сенатские правила, заявил лидер большинства в нижней палате Кевин Маккарти.

Ранее во вторник Палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса, свидетельствуют результаты голосования. После этого он поступил на рассмотрение в Сенат, однако демократы заявили, что три положения в этом законопроекте нарушают сенатские правила, и он должен быть пересмотрен.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на 10-летний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Законопроект был принят при поддержке Республиканской партии, тогда как демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса выступает резко против.