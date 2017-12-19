"Газпром нефть" ведет переговоры с китайской ZPEC о доле в Чонском проекте

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" ведет переговоры с китайской буровой компанией Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp (ZPEC) об ее участии в нефтяном проекте по разработке Чонской группы месторождений в Сибири, сообщили агентству Рейтер два источника.

"Нефтесервисная компания ZPEC хочет стать акционером нашего проекта", — сказал один из источников в российской компании. Другой источник подтвердил заинтересованность ZPEC в проекте.

"Газпром нефть" не прокомментировала запрос РИА Новости о возможных переговорах компаний.

В середине октября зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщил в интервью Рейтеру, что компания до конца 2017 года может объявить о создании российско-китайского совместного предприятия для разработки Чонской группы месторождений. Яковлев при этом не уточнил, какие китайские компании могут стать партнерами, но отметил, что им предлагается до 49% проекта.

Ранее проектом интересовались китайская компания CEFC China Energy ("Хуасинь"). В частности, в июне 2015 года "Газпром нефть" и CEFC подписали меморандум по проекту.

Чонский проект включает три месторождения — Игнялинское, Тымпучиканское и Вакунайское, расположенные на границе Иркутской области и Якутии. Участки Чонской группы расположены в 100 километрах от трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Лицензии на разработку трех месторождений принадлежат ООО "Газпромнефть-Ангара".

В мае "Газпром нефть" сообщала, что планирует ввести в эксплуатацию Чонскую группу месторождений в 2021 году.