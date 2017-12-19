Биткоин снижается до $18 тысяч на предостережениях мировых регуляторов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером снижается к доллару, торгуясь на отметке в 18,2 тысячи долларов на предостережениях сингапурского регулятора по инвестициям в криптовалюту, следует из данных торгов.
Во вторник денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. MAS напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.
Криптовалюта Ethereum дорожала на 10,08%, до 845,18 доллара, Bitcoin Cash — на 17,97%, до 2,58 тысячи долларов, Ripple — поднимался в цене на 6,74%, до 81,1 цента, согласным данным CoinMarketCap.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.