США нацелены на доминирование в поставках энергоресурсов во всем мире

ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты теперь нацелены не только на энергетическую независимость от других стран, но и на доминирование в области энергетики по всему миру, сообщила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы поставили нашей целью не просто энергетическую независимость, но и доминирование в области энергетики", — сказала она.

Конгресс США еще при администрации бывшего президента Барака Обамы снял запрет на продажу энергоресурсов за рубеж. В рамках национальной стратегии безопасности, опубликованной Белым домом в понедельник, было объявлено, что США будут, в том числе, противодействовать "монополии РФ" в ряде регионов, особенно в ЕС.

Администрация США представила в понедельник стратегию национальной безопасности, ее основные положения изложил в своей речи президент США Дональд Трамп. Основными угрозами в новой стратегии названы амбиции РФ и Китая, действия "стран-изгоев" Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами. Документ включает четыре ключевых национальных интереса: защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния.