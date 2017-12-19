Суд принял к производству иск Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии принял к производству иск министерства земельных и имущественных отношений Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" более 131,6 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд назначил на 12 января предварительные слушания по делу. Иск поступил в арбитраж 12 декабря и был оставлен без движения, поскольку истец не приложил к нему доказательства направления копии иска с приложениями другим участникам дела. В связи с устранением нарушений иск принят к производству.

В этом иске Минземимущество Башкирии требует взыскать с АФК "Система" около 98,2 миллиарда рублей убытков, с ее "дочки" — 33,4 миллиарда рублей убытков. Третьими лицами указаны "Роснефть" и "Башнефть".

Ранее, 11 декабря, "Роснефть" и "Башнефть" сами подали в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и "Система-Инвесту" на ту же сумму — 131,6 миллиарда рублей. Как пояснили истцы, это размер дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

Вице-премьер правительства Башкирии Евгений Гурьев 13 декабря заявил, что власти Башкирии не исключают объединения исков региона и "Роснефти" против АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей в ходе судебного разбирательства. Он отметил, что "процессуально было более обоснованно подать самостоятельный иск". Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что Башкирия подала ходатайство об объединении дел в одно производство. Ранее суд назначил предварительное заседание по иску "Роснефти" к АФК также на 12 января.

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил первый иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, взыскав с АФК "Система" и "Система-Инвеста" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Истцы требовали взыскать 170,6 миллиарда рублей. Решение башкирского арбитража 18 декабря вступило в силу, после того как его оставил без изменения Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобы на судебный акт как ответчиков, так и истцов.