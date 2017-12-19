"Просвещение" и АСИ будут совместно развивать у школьников навыки XXI века

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ГК "Просвещение" и Агентство стратегических инициатив подписали во вторник соглашение о совместной разработке, апробации и внедрении в систему общего образования перспективных образовательных технологий, ориентированных на формирование у школьников базовых "навыков XXI века", сообщает пресс-служба "Просвещения".
Подписи под документом поставили президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Как отмечается в сообщении, под навыками XXI века стороны подразумевают "комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, координацию действий с другими, эмоциональный интеллект и когнитивную гибкость".
В рамках партнерства планируется совместная разработка контента для образовательных модулей, осуществление перспективных исследовательских проектов развития образования, в том числе прогнозирование моделей его развития, и другие мероприятия, направленные на формирование у школьников знаний и навыков, отвечающих требованиям новой экономики.
По мнению Чупшевой, основная задача — в ближайшее время развить сетевое образование, максимально интегрировать школу и площадки дополнительного образования.
"Сегодня невозможно говорить о развитии ребенка только в стенах школьного учреждения. Это должны быть курсы, доступные для ребят в онлайн, высокотехнологичные площадки, например, те, которые мы вместе с "Просвещением" запускали — Кванториумы. Все это должно работать на одну цель — чтобы наши дети развивались лидерами, не боялись ошибаться, умели и хотели экспериментировать", — процитировали в пресс-службе "Просвещения" слова гендиректора АСИ.