"Просвещение" и АСИ будут совместно развивать у школьников навыки XXI века

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ГК "Просвещение" и Агентство стратегических инициатив подписали во вторник соглашение о совместной разработке, апробации и внедрении в систему общего образования перспективных образовательных технологий, ориентированных на формирование у школьников базовых "навыков XXI века", сообщает пресс-служба "Просвещения".

Подписи под документом поставили президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Как отмечается в сообщении, под навыками XXI века стороны подразумевают "комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, координацию действий с другими, эмоциональный интеллект и когнитивную гибкость".

В рамках партнерства планируется совместная разработка контента для образовательных модулей, осуществление перспективных исследовательских проектов развития образования, в том числе прогнозирование моделей его развития, и другие мероприятия, направленные на формирование у школьников знаний и навыков, отвечающих требованиям новой экономики.

"Чтобы стать успешными в современной быстро меняющемся мире, сегодняшним школьникам нужно овладеть и прочными знаниями, и научиться так называемым soft skills, навыкам XXI века. Создание образовательной среды, способствующей их формированию, — один из главных приоритетов образовательной деятельности "Просвещения". Для "Просвещения" данное соглашение является базовым на ближайшие 6 лет, поскольку АСИ определяет стратегию развития государства, общества, экономики, технологий", — приводится в материале комментарий Узуна.По мнению Чупшевой, основная задача — в ближайшее время развить сетевое образование, максимально интегрировать школу и площадки дополнительного образования.

"Сегодня невозможно говорить о развитии ребенка только в стенах школьного учреждения. Это должны быть курсы, доступные для ребят в онлайн, высокотехнологичные площадки, например, те, которые мы вместе с "Просвещением" запускали — Кванториумы. Все это должно работать на одну цель — чтобы наши дети развивались лидерами, не боялись ошибаться, умели и хотели экспериментировать", — процитировали в пресс-службе "Просвещения" слова гендиректора АСИ.