Рязанская область подписала соглашение о МРОТ на 2018 год

РЯЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Власти Рязанской области подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2018 год, которое предусматривает рост МРОТ в первом полугодии на 5,4%, а во втором — на 10,7%, сообщает облправительство.
"При заключении очередного соглашения эта тенденция сохранена, несмотря на экономические сложности и жесткий бюджет. Документ, который мы подпишем сегодня, позволит с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда работников внебюджетного сектора экономики: в первом полугодии на 5,4%, во втором – на 10,7% по отношению к действующему МРОТ", – сказал глава региона.
По словам губернатора, соглашение коснется значительного числа жителей региона, которые заняты во внебюджетных сферах экономики.
"Обеспечение достойной оплаты труда жителей региона, борьба с "серыми" зарплатами остается одной из наших основных задач, важнейшим фактором сохранения социальной стабильности в Рязанской области. Поэтому нам предстоит ответственно и эффективно реализовывать это соглашение. Уверен, что совместными усилиями мы сможем выполнить все обязательства качественно и в срок", – сказал Любимов.
"Это в свою очередь влияет на повышение качества жизни населения и экономической стабильности региона", – сказала Калашникова.
По словам председателя правления "Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий" Владимира Кутенцына, решения, которые отражены в документе, прошли непростые обсуждения и в конечном итоге согласованы с сообществом работодателей.
"В большинстве своем наш бизнес относится к категории социально ответственного и понимает, что МРОТ надо приближать к прожиточному минимуму. Он берет на себя обязательства, которые выполнять в современных условиях не всегда просто. Тем не менее, все условия соглашения, которое мы сегодня подписываем, будут соблюдены", – сказал Кутенцын.
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