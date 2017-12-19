Матвиенко сравнила криптовалюты с чертом из табакерки

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с ростом рынка криптовалюты, сравнив ее с чертом из табакерки, которым непонятно, как управлять.

"Эта криптовалюта… она как черт из табакерки выскочила, уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому. Последствия какие могут быть, если мы не начнем управлять этим процессом… По-моему, никто пока не понимает, как управлять этим процессом", — сказала сенатор в ходе заседания Интеграционного клуба при председателе Совфеда.

"Непонятно, что будет с рублем, с долларом, с регулированием, монетизацией… Нет ответов", — отметила законодатель.

По ее мнению, нужны консультации специалистов и экспертов, чтобы работать на опережение, чувствовать вызовы и вырабатывать пути регулирования этого процесса. "Этого джинна в бутылку уже не загнать", — заключила Матвиенко.