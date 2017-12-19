"Согаз" планирует создать до 1000 рабочих мест в Иваново

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Единый административный центр страховой группы "Согаз", который будет заниматься сопровождением страховой деятельности всей филиальной сети группы, открылся в Иванове, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

В настоящее время в ЕАЦ уже работают порядка 120 человек, открыто еще около 500 вакансий по таким направлениям как работа в контакт-центре, операционный учет договоров, урегулирование убытков по авто и ДМС, бухгалтерия и финансы, управление персоналом, юриспруденция.

Как заявил на открытии центра председатель правления АО "Согаз" Антон Устинов, у компании имеются планы по расширению функций ЕАЦ и увеличению численности его сотрудников в перспективе до тысячи человек.

"Для Ивановской области — это новые рабочие места с зарплатами, которые выплачиваются легально, и достойными условиями труда", — подчеркнул на церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

При этом он отметил, что, наряду с поддержкой традиционных отраслей — текстильной промышленности, машиностроения и сельского хозяйства, важно максимально диверсифицировать экономику в регионе.

"То, что сегодня озвучены планы нарастить количество рабочих мест до одной тысячи — это фактически зарождение в Ивановской области еще дополнительной индустрии — интеллектуальной. Мы ждем инвесторов и будем бороться за каждое новое рабочее место, чтоб качество жизни людей в Ивановской области менялось к лучшему. Сегодня заложен первый камень, надеюсь, наши возможности оценят и другие крупные компании", — цитирует пресс-служба слова Воскресенского.

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