Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии может достичь $1 млрд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек — РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии по итогам этого года по сравнению с показателями прошлого года может увеличиться на четверть и достичь одного миллиарда долларов, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы сейчас уже демонстрируем очень серьезный рост товарооборота за последние 10 месяцев 2017 года — почти на 40%, до более чем 800 миллионов долларов. По итогам 2017 года реально достичь объема товарооборота свыше 1 миллиарда долларов", — сказал Никитин во вторник по итогам встречи с министром промышленности Белоруссии Виталием Вовком. Слова главы региона цитирует пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам Никитина, в структуре товарооборота Нижегородской области и Белоруссии преобладает экспорт продукции нижегородских предприятий.

По данным Нижегородстата, с начала 2017 года более чем вдвое выросли поставки оборудования для атомной отрасли республики, на 68% были повышены объемы поставок изделий из черных металлов, на 55% увеличился экспорт электрических машин и оборудования, на 24% вырос экспорт пластмассы. По итогам 2016 года товарооборот Нижегородской области с Белоруссией составил 756,9 миллиона долларов (увеличение на 50% по сравнению с 2015 годом).

В свою очередь глава Минпрома Белоруссии отметил, что "символическая цифра в 1 миллиард долларов — это только начало".

"Учитывая направления сотрудничества, которые мы сегодня обсудили, я уверен, что в ближайшее время товарооборот будет увеличиваться: это новые рабочие места на наших предприятиях, это повышение качества жизни наших граждан", — пояснил он.

В частности, уточнил глава Нижегородской области, будет подписана программа сотрудничества между белорусскими и нижегородскими автомобилестроительными предприятиями по расширению производства и поставок автокомпонентов. По его словам, в этой сфере открываются большие перспективы.

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