Глава Amazon возглавил рейтинг владельцев быстрорастущих капиталов Forbes

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) возглавил рейтинг владельцев самых быстрорастущих капиталов в 2017 году, составленный журналом Forbes.

Самый богатый с октября текущего года человек планеты — Безос — за 2017 год разбогател на 33,8 миллиарда долларов благодаря росту стоимости акций Amazon после публикации финансовых результатов компании за третий квартал, которые превзошли прогнозы экспертов. Состояние Безоса оценивается в 98,6 миллиарда долларов.

Второе место занял глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в Китае Evergrande Group Сюй Цзяинь (Hui Ka Yan). Его состояние увеличилось на 27,4 миллиарда долларов, до 36,5 миллиарда долларов. Сюй Цзяинь смог увеличить свое состояние почти в 4 раза с начала года благодаря росту стоимости акций Evergrande практически на 400% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие, согласно которой чистая прибыль компании поднялась на 224%, а выручка — на 115%.

На третьем месте оказался Бернар Арно (Bernard Arnault) — председатель совета директоров и глава французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton). Арно разбогател на 23,6 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 40,3 миллиарда долларов. Миллиардер имеет долю во французской компании Christian Dior, акции которой подорожали с начала года на 52%.

В пятерку лидеров также вошли создатель Facebook Марк Цукерберг и основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма. Состояние Цукерберга за год увеличилось на 23,6 миллиарда долларов, составив 72 миллиарда долларов. Пони Ма стал богаче на 21,8 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 44,3 миллиарда долларов.

Всего миллиардеры прибавили к своим состояниям 204 миллиарда долларов по сравнению с 74,7 миллиарда долларов в 2016 году. Рейтинг был составлен на основе оценки чистой стоимости активов более чем 2 тысяч миллиардеров. Оценка доходов проводилась за период с 1 января по 14 декабря 2017 года.