В Госдуме готов ко второму чтению проект о защите прав миноритариев

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование корпоративного законодательства и защиту прав миноритарных акционеров. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 12 января 2018 года.

Документ направлен на повышение позиции России в рейтинге Doing Business по показателю "защита прав миноритарных инвесторов". В частности, уточняются критерии, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным акциям считается определенным уставом акционерного общества. Таким критерием наряду с размером дивиденда, определенным в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости, а также согласно установленному уставом порядку может быть минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли.

Законопроект устанавливает для публичного общества обязательность организации управления рисками и внутреннего контроля как необходимых элементов системы корпоративного управления обществом. Для оценки их надежности и эффективности вводится требование об обязательном проведении обществом внутреннего аудита.

С учетом обязательного характера этих механизмов упраздняется требование об обязательности ревизионной комиссии как института контроля за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества. Планируется, что ревизионная комиссия в публичном обществе действует только в случае, если ее наличие предусмотрено уставом.

Помимо этого, упрощается порядок передачи полномочий общего собрания акционеров совету директоров в части вопросов, которые акционерное законодательство позволяет относить к его компетенции. Такими вопросами являются, в частности, образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.

Одновременно закрепляется право совета директоров общества формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, и утверждать внутренние документы общества, определяющие компетенцию и порядок деятельности таких комитетов. При этом для публичного общества устанавливается требование об обязательности формирования комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Наряду с этим, устанавливается обязательность рассмотрения на годовом общем собрании акционеров вопроса о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, а срок сообщения о проведении общего собрания акционеров увеличивается с 20 до 21 дня. В случае отнесения уставом к компетенции совета директоров вопроса об утверждении годового отчета общества, такой отчет подлежит утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Изменения ко второму чтению

Глава комитета Николай Николаев сообщил РИА Новости, что ко второму чтению в законопроекте более детально прописываются требования к отражению в уставе общества сведений о наличии либо отсутствии у общества ревизионной комиссии. "Это должно помочь всем заинтересованным лицам прояснить вопрос о создании обществом такой комиссии", — пояснил он.

Уточняются также нормы акционерного законодательства о приобретении акционерами-владельцами привилегированных акций права голоса на общем собрании акционеров, об информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о вопросах, подлежащих рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, а также о сделках с заинтересованностью.

"Законопроект дополняется нормой об отложенном сроке вступления в силу положений об обязательной организации публичным обществом управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, чтобы компании имели возможность подготовиться к предстоящим изменениям и принять все необходимые решения", — отметил Николаев.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а положения об обязательной организации публичным обществом управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита — с 1 сентября 2018 года.