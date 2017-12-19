ФТС предложила оформлять tax free в электронном виде

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предложила Минфину России перевести оформление tax free в электронный вид, сказал журналистам первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

"Мы предлагаем все в электронный вид перевести с тем, чтобы эта отметка фактического контроля того, что товар вместе с физическим лицом ушли из страны. Для того, что бы она (функция — ред.) каким-то образом поставлялась в системе", — сказал Давыдов.

"Пока технического задания нет. Предложение внесено в Минфин. И здесь наше взаимодействие должно быть и с оператором, и с теми компаниями, которые в пилотном проекте будут, и, конечно, с налоговой службой", — добавил он.

По словам Давыдова, оформление бумажных документов для tax free — нетехнологично и занимает время.