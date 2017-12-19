Schlumberger согласилась передать России контроль в EDC в случае санкций

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американская Schlumberger согласилась передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае санкций, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Он отметил, что Schlumberger таким образом согласилась выполнить условие ФАС.

EDC в июле объявила, что ее акционеры не против продажи корпорации Schlumberger 51% компании. Глава ФАС Игорь Артемьев в середине августа заявлял, что видит в сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности, из-за санкций. А глава Минприроды Сергей Донской сообщал, что министерство предлагает Schlumberger разработать механизм защиты проектов EDC от антироссийских ограничительных мер.

По словам Цыганова, при согласовании сделки ФАС обговаривала с американской компанией два условия. Во-первых, оперативное управление российской стороне должны передать так, чтобы не подставить сотрудников Schlumberger под уголовное преследование в других юрисдикциях. Он отметил, что много времени на это не потребуется.

Во-вторых, следует продать компанию так, чтобы контроль перешел к российской или иной стороне, которая не подпадает под санкции. На это уже уйдет "достаточно длительное время", отметил замглавы ФАС.

Он заявил, что по этим двум позициям стороны договорились, так как в Schlumberger хорошо осознают, что того требует сложившаяся международная ситуация. По словам Цыганова, теперь обсуждаются детали сделки.