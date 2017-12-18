"Газпром нефть" 19 декабря соберет заявки на облигации объемом 5 млрд руб

У офиса ОАО Газпром в Москве. Архивное фото

У офиса ОАО Газпром в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" 19 декабря соберет заявки на выпуск биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

Речь идет о 5 миллионах облигаций, размещаемых по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 тысяча рублей. Срок обращения ценных бумаг — семь лет.

В начале декабря "Газпром нефть" собрала заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,8-7,9% годовых (доходность 7,95-8,06% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 7,7-7,75% годовых (доходность 7,85-7,90% годовых). Итоговая ставка была установлена в размере 7,7% годовых.

"Газпром нефть" предложила семилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и "Сбербанк КИБ". Спрос на бумаги более чем в 2,8 раза превысил предложение. Техническое размещение ценных бумаг назначено на 21 декабря.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.