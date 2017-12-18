"Газпром нефть" 19 декабря соберет заявки на облигации объемом 5 млрд руб

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" 19 декабря соберет заявки на выпуск биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, следует из материалов компании.
В начале декабря "Газпром нефть" собрала заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,8-7,9% годовых (доходность 7,95-8,06% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 7,7-7,75% годовых (доходность 7,85-7,90% годовых). Итоговая ставка была установлена в размере 7,7% годовых.
"Газпром нефть" предложила семилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и "Сбербанк КИБ". Спрос на бумаги более чем в 2,8 раза превысил предложение. Техническое размещение ценных бумаг назначено на 21 декабря.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.
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