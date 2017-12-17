Мадуро обсудил с Сечиным детали договоренностей в энергетике

МЕХИКО, 17 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с главой нефтекомпании "Роснефть" Игорем Сечиным для конкретизации российско-венесуэльских договоренностей в энергетике, сообщило министерство нефти Венесуэлы в своем Twitter.
С 2016 года "Роснефть" разрабатывала с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA технико-экономическое обоснование возможности разработки шельфовых блоков Patao, Mejillones и Río Caribe, отмечает ведомство. Также компании работают над оценкой месторождений Nardo, Nipa, Elotes и Budare de la División Ayacucho в районе реки Ориноко.
"Роснефть" является участником пяти из шести совместных предприятий PDVSA с российскими компаниями: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boquerón y Petroperijá. Также российская нефтяная компания является партнером Венесуэлы в сервисном предприятии Perforosven.
Кроме того, как отметила PDVSA, Россия подтвердила намерение продолжать развивать сотрудничество с Венесуэлой в нефтяной сфере.
Добыча нефти на проектах российской компании в Венесуэле в 2016 году составила 8,4 миллиона тонн, доля "Роснефти" — 2,67 миллиона тонн.
В конце октября Сечин заявил, что компания рассчитывает в ближайшее время достичь окончательных договоренностей с Венесуэлой по двум проектам по добыче газа на шельфе страны.