Трамп рассказал о пользе от принимаемой налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что налоговая реформа, которая вышла на "финишную прямую" в конгрессе, ускорит экономический рост и вернет в экономику средства компаний, размещенные за рубежом.
"Четыре триллиона долларов вернутся в страну — это деньги, которые застряли за рубежом на протяжении многих лет", — заявил Трамп журналистам президентского пула.
Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.