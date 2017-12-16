"Газпром" начиная с 1 января увеличил добычу газа до 447,9 млрд кубометров

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Газпром", по предварительным данным, увеличил добычу газа с 1 января по 15 декабря на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 447,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"Газпром" также сообщил, что объем реализации газа компании на внутреннем рынке из газотранспортной системы за одиннадцать с половиной месяцев увеличился на 6,4 миллиарда кубометров (3%).
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце ноября сообщил, что в 2017 году компания увеличит добычу газа более чем на 12%, до 470 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% — до 419,07 миллиарда кубометров.