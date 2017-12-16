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Экономика

"Серьезная порция": Климкин анонсировал новые санкции против России

07:3916.12.2017
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© AP Photo / Mary AltafferГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 16 — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал новые ограничительные меры в отношении России. Как отметил украинский дипломат, "серьезная порция" санкций будет введена в феврале 2018 года. Однако Климкин не уточнил, кто введет эти ограничительные меры и на чем основывается его информация.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Деньги – ничто, принципы – все! Евросоюз продлил санкции против России
"Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов. Мы сейчас говорим о том, каким образом построить систему такого давления", — сказал Климкин.

Однако другие подробности о возможных ограничительных мерах он не привел.

Решение ЕС

Накануне Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России еще на полгода. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Действие нынешних ограничительных мер истекает в начале 2018 года.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Центробанк не исключил покупку суверенного долга РФ в случае санкций США
"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — отметил политик.

Данное решение поддержал украинский президент Петр Порошенко. По его мнению, это является "важным политическим решением за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Не было единодушным"

Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Эксперт: политики ЕС говорят о вреде санкций против России и продлевают их
В последующем Туск акцентировал внимание на том, что данное страны-члены ЕС впервые решили продлить экономические санкции против России без споров и разногласий.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что решение о продлении срока действий ограничительных мер в отношении России еще на полгода не было единодушным.

Он рассказал, что "некоторые страны Южной Европы" не поддерживали такое решение.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Зачем Трамп "бомбит Техас": как санкции против России бьют по интересам США
"Дискуссия, которая происходила на тему санкций, показала, что все, за исключением нескольких стран Южной Европы, понимают, что санкции должны быть продлены, потому что они являются не только элементом давления на Россию, но также определенным символом, так как Европейский союз не соглашается с аннексией Крыма, не соглашается с войной в восточной части Украины, и мы настаиваем на том, чтобы минские соглашения были выполнены", — заявил Моравецкий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику ЕС. Он также уточнил, что проголосовал за продление ограничительных мер, так как "не хотел разрушать единство Евросоюза".

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Выразили сожаление

Российские власти выразили сожаление в связи с продлением санкций ЕС. В Кремле отметили, что такое решение не отвечает интересам ни одной из сторон. Кроме того, Москва, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, намерена придерживаться курса на нормализацию отношений с ЕС.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Скоро произойдет": глава саудовского МИД предрек снятие санкций с России
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, выразил мнение, что продление антироссийских санкций может спровоцировать украинские власти на развязывание полномасштабной войны на Донбассе. Он отметил, что санкции никак не способствуют выполнению минских соглашений.
Клинцевич также призвал европейских лидеров признать ошибочность изначально принятого решения.

Минские соглашения

ЕС ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского конфликта. В последующем действие этих ограничительных мер привязали к полной реализации минских соглашений.

Здание представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Заколдованный круг". Эксперт о планах ЕС по антироссийским санкциям
Евросоюз продлевает санкции против России каждые полгода. Кроме того, глава Госдепа Рекс Тиллерсон ранее отметил, что Соединенные Штаты и Европа противодействуют "российской агрессии" при помощи согласованной санкционной политики в отношении России.

Российские власти, реагируя на политику ЕС, приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение. По словам Пескова, России смогла завершить процесс адаптации к санкциям Запада. Замглавы МИД Сергей Рябков также выразил мнение, что Россия не боится санкций и научилась с ними жить.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Ипполитов
От антироссийских санкций ,по видимому ,незалежная богато заживёт.
07:53
16.12.2017
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