"Серьезная порция": Климкин анонсировал новые санкции против России

МОСКВА, 16 — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал новые ограничительные меры в отношении России. Как отметил украинский дипломат, "серьезная порция" санкций будет введена в феврале 2018 года. Однако Климкин не уточнил, кто введет эти ограничительные меры и на чем основывается его информация.
Однако другие подробности о возможных ограничительных мерах он не привел.
Решение ЕС
Накануне Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России еще на полгода. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Действие нынешних ограничительных мер истекает в начале 2018 года.
Данное решение поддержал украинский президент Петр Порошенко. По его мнению, это является "важным политическим решением за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию".
"Не было единодушным"
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что решение о продлении срока действий ограничительных мер в отношении России еще на полгода не было единодушным.
Он рассказал, что "некоторые страны Южной Европы" не поддерживали такое решение.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику ЕС. Он также уточнил, что проголосовал за продление ограничительных мер, так как "не хотел разрушать единство Евросоюза".
Выразили сожаление
Российские власти выразили сожаление в связи с продлением санкций ЕС. В Кремле отметили, что такое решение не отвечает интересам ни одной из сторон. Кроме того, Москва, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, намерена придерживаться курса на нормализацию отношений с ЕС.
Клинцевич также призвал европейских лидеров признать ошибочность изначально принятого решения.
Минские соглашения
ЕС ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского конфликта. В последующем действие этих ограничительных мер привязали к полной реализации минских соглашений.
Российские власти, реагируя на политику ЕС, приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение. По словам Пескова, России смогла завершить процесс адаптации к санкциям Запада. Замглавы МИД Сергей Рябков также выразил мнение, что Россия не боится санкций и научилась с ними жить.