Очень злые птички: как Angry Birds добивают своего создателя

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Появление Angry Birds в 2009 году произвело эффект разорвавшейся бомбы. Только за первые два года игра стала абсолютным рекордсменом по количеству скачиваний, а ее создатель — финская Rovio — в одночаcье превратилась из загибавшегося партнера крупных игровых издателей в одного из самых успешных игроков рынка. Впрочем, дела у создателя мирового бестселлера идут неважно: по итогам третьего квартала 2017-го (первого после выхода на IPO) Rovio лишилась пятой части рыночной стоимости. Последние годы компания планомерно теряет прибыль, а виной всему, как указывают аналитики, все та же игра. О том, как Angry Birds сначала вывели Rovio в лидеры рынка, а теперь медленно его добивают, — в материале РИА Новости.

Долгий путь к успеху

Путь к славе, который прошел финский производитель, не был легким и быстрым. Еще в 2003 году его будущие основатели — студенты Никлас Хэд, Ярно Вакевайнен и Ким Дикерт — выиграли конкурс Nokia для разработчиков игр со своим первым проектом King of the Cabbage World. Зарегистрировав компанию Relude (позже Rovio Mobile), они начали активно сотрудничать с крупнейшими издателями — Electronic Arts, Namco и Real Networks. И хотя для гигантов они сделали больше 50 различных проектов, сами едва сводили концы с концами. В 2006-м Rovio оказалась почти на грани банкротства, и тогда стало ясно: спасти ее может лишь собственное успешное приложение.

© Angry Birds Скриншот игра Angry Birds © Angry Birds Скриншот игра Angry Birds

В 2007 году в мобильной индустрии произошло поворотное событие, которое определило ее развитие на годы вперед. Стив Джобс представил первый iPhone. Создатели Rovio задумались: а что, если сделать приложение для платформы iOS? Команда взялась за проект и работала почти год. Результатом трудов стали недовольные птички, которые атаковали из рогатки злорадно хрюкающих свинок — пожирателей яиц.

Стремительный взлет

Релиз игры состоялся в декабре 2009 года, но никто не обратил на Angry Birds внимания. И лишь спустя год, когда разработчики сделали бесплатную урезанную версию и сумели уговорить Apple показать ее на главной странице AppStore, триумф не заставил себя долго ждать. И пары дней не прошло, как Angry Birds взлетели на первое место в AppStore, хотя до этого находились в шестой сотне рейтинга. Игра завоевала всемирное признание.

© REUTERS / Romeo Ranoco Воздушный шар в форме птицы из игры Angry Birds на Международном фестивале воздухоплавания на Филиппинах © REUTERS / Romeo Ranoco Воздушный шар в форме птицы из игры Angry Birds на Международном фестивале воздухоплавания на Филиппинах

Пользователей очаровали геймплей и отлично прорисованные забавные персонажи, а также то, что игра не была бездумной "пулялкой". Чтобы разбомбить логово свинок за определенное количество ходов, нужно овладеть техникой и придерживаться стратегии — выявлять критические элементы сооруженных противниками конструкций и целиться прямыми попаданиями, вызывая масштабные и цепные разрушения.

С момента появления оригинальную игру, а также ее сиквелы и спинофы скачали 3,7 миллиарда раз. Пользователи ждали все новых серий, и Rovio регулярно радовала фанатов: Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio и, конечно, хитовые кроссоверы со знаменитыми франшизами. В Angry Birds Transformers пернатые и свиньи превратились в "автоптиц" и "десептисвиней". А в Angry Birds Star Wars заклятые враги примерили на себя роли джедаев и ситхов.

© Angry Birds Скриншот игры Angry Birds © Angry Birds Скриншот игры Angry Birds

Все хотят птичек и свинок

Мания Angry Birds охватила буквально весь мир. Условие, что "Angry Birds не тормозит", было важным критерием оценки производительности мобильных устройств.

Cимволику с культовой игрой, которая стала еще одним феноменом поп-культуры, можно было найти практически на любых товарах — футболках, кружках, полотенцах, игрушках, безалкогольных напитках.

© Depositphotos Напитки Angry Birds © Depositphotos Напитки Angry Birds

Закрыв глаза на многочисленные нарушения авторских прав, Rovio, вдохновленная тем, что востребованность персонажей зашкаливала, взялась развивать офлайн-направление, продавая лицензии на использования бренда.

Крупные компании быстро разглядели, какие возможности им сулит ажиотаж вокруг мобильной игрушки, и охотно сотрудничали с разработчиком.

Например, в 2013 году тяжеловес рынка спортивной обуви Nike привлек британского дизайнера Дэниэля Риза и выпустил лимитированную серию высоких кроссовок Dunk c символикой Angry Birds.

Популярность на исходе

Казалось бы, этой мании не будет конца. Впрочем, уже к 2015 году стало ясно: популярность героев игры постепенно идет на убыль. По итогам 2014 года операционная прибыль Rovio рухнула на 73%: компания продавала все меньше лицензий, что обернулось серьезным падением доходов.

Пользователям начали приедаться AngryBirds, несмотря на постоянно меняющиеся декорации, а привлекать новых игроков становилось все сложнее и дороже. В прошлом квартале Rovio потратила на эти цели 22,2 миллиона евро — в четыре раза больше, чем год назад.

Всего Rovio выпустила 16 игр серии Angry Birds, последняя из которых — Angry Birds Match — вышла в августе. На этот раз противостояние свиней и птиц облекли в классическую головоломку "три в ряд".

Игра получилась простой и легкой, но критики поспешили отметить: это слишком банально, а вот над чем в ней действительно поработали, так это над встроенными покупками. Платить нужно за энергию, за ключи, за сундуки. В общем, все как обычно в многочисленных играх three-in-line, но едва ли это поможет Rovio заработать много денег.

© Angry Birds Скриншот игры Angry Birds © Angry Birds Скриншот игры Angry Birds

Во-первых, у таких игр огромное количество конкурентов. А во-вторых, пора уже сделать что-то новое.

Ставка на один продукт

Наблюдатели констатируют: рыночная стратегия Rovio — ставка на один флагманский продукт — оказалась довольно сомнительной, и теперь компания пожинает ее плоды.

Все дело в том, что мобильные игры — крайне рискованный бизнес. Менее 5% пользователей обычно играют в новую серию игры более месяца. А фактор лояльности к той или иной студии-разработчику здесь вообще не работает. Все решает виральность приложения: оно может стать мировой сенсацией в одночасье, а затем исчезнуть так же быстро, как и появилось.

Бизнес-модель freemium (сами игры бесплатны, но пользователям предлагают платить за прокачку персонажей, жизни, новые уровни или игровые предметы), которую используют большинство разработчиков, в том числе и Rovio, — это лотерея. Магазины приложений переполнены, а клиенты непостоянны.

Срочно диверсифицироваться

Сейчас Rovio взяла курс на то, чтобы развиваться как развлекательный бренд наподобие Walt Disney.

Она выпустила сериал Angry Birds, думает, как продвигать бренд в образовательной среде, а в 2016 году стала сопродюсером созданного по мотивам игры полнометражного мультфильма "Angry Birds в кино". Он собрал около 350 миллионов долларов в прокате по всему миру и стал вторым самым успешным игровым мультиком в истории после Warcraft.

Но аналитики предупреждают: намеченный амбициозный план Rovio развиваться как медиакомпания может и не сработать. Ведь пока все достижения издателя снова крутятся вокруг старой доброй Angry Birds. Чтобы в итоге не пасть жертвой суперпопулярного детища, Rovio cрочно нужно искать свежие идеи. А сумеет ли она повторить успех с новым продуктом, пока к старому окончательно не угас интерес, — очень большой вопрос.