Глава Мордовии рассказал о росте зарплат бюджетников на 8,2% в 2018 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Зарплата работников бюджетной сферы в Мордовии в 2018 году вырастет на 8,2%, сообщил глава республики Владимир Волков.

"Задачу (по зарплате), которую ставили, мы выполнили, вы помните — в два раза больше, чем инфляция. Сейчас зарплата растет на 6%, инфляция — 3%. В новом бюджете (на 2018 год) мы запланировали рост зарплаты на 8,2%, в бюджете (заложена) инфляция 4%. То, что зарплата должна расти в два раза больше инфляции, эту политику мы с вами сохраняем, принимая бюджет республики на 2018 год", — сказал глава Мордовии в пятницу на заседании госсобрания.

Волков также отметил, что региональные власти выполнят все взятые на себя социальные обязательства. "Наша задача — увеличивать доходы и оптимально распределить расходы для того, чтобы бюджет был оптимальным и учитывал все сферы нашей деятельности. И прежде всего мы говорим, что бюджет социально ориентированный, и мы должны выполнять все социальные обязательства, которые на себя берем перед людьми", — добавил глава республики.

По итогам обсуждения депутаты республиканского госсобрания приняли закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам заместителя председателя регионального правительства — министра финансов Мордовии Алексея Симонова, бюджет региона на 2018 год будет дефицитным. "Доходная часть республиканского бюджета в 2018 году определена в сумме 32,9 миллиарда рублей, расходы запланированы в сумме 35,3 миллиарда рублей, дефицит составит 2,4 миллиарда рублей. В 2019 и 2020 годах бюджет рассчитан с превышением доходов над расходами и направлением средств на погашение государственного долга", — пояснил он.

Симонов также сообщил, что бюджет предусматривает финансирование 28 программ, бюджетные ассигнования на социально-культурную сферу составят 62% всего объема расходов.

Министр отметил, что в 2018 году приоритетом бюджетных инвестиций станет завершение строительства и реконструкции объектов, связанных с проведением ЧМ-2018 по футболу, а также объектов, строительство которых осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

"Речь идет, например, о постоянном и временном пассажирских терминалах аэропортового комплекса Саранска, туда будет направлено 236,6 миллиона рублей, также будет проводиться берегоукрепление русла реки Инсар в районе строящегося стадиона — 216,5 миллиона рублей. Расходы в целом на подготовку к чемпионату мира на 2018 год предусмотрены бюджетом в сумме 2,3 миллиарда рублей", — уточнил Симонов.

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