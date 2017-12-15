ЦБ планирует провести финансовое оздоровление Промсвязьбанка за полгода

Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото

Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России планирует провести финансовое оздоровление Промсвязьбанка за полгода, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Банк России в пятницу объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"В любом случае в пределах шести месяцев план финансового оздоровления Промсвязьбанка будет завершен", — заверил Поздышев.

Промсвязьбанк по объему депозитов населения на 1 октября 2017 года занимал 9-е место в стране с показателем в 374 миллиарда рублей, свидетельствуют данные "РИА Рейтинг". По размеру активов банк занимал 10-е место с показателем в 1,4 триллиона рублей.