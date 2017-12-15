ЦБ планирует провести финансовое оздоровление Промсвязьбанка за полгода

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России планирует провести финансовое оздоровление Промсвязьбанка за полгода, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
"В любом случае в пределах шести месяцев план финансового оздоровления Промсвязьбанка будет завершен", — заверил Поздышев.
Промсвязьбанк по объему депозитов населения на 1 октября 2017 года занимал 9-е место в стране с показателем в 374 миллиарда рублей, свидетельствуют данные "РИА Рейтинг". По размеру активов банк занимал 10-е место с показателем в 1,4 триллиона рублей.