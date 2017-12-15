В Верхневолжье за год создали свыше трех с половиной тысяч рабочих мест

ТВЕРЬ, 15 дек — РИА Новости. Свыше 3,5 тысяч новых рабочих мест создано за первые три квартала 2017 года на крупных и средних предприятиях и в организациях Тверской области, большая часть из них — порядка 3,2 тысяч мест — во внебюджетной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Создание дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере — одно из приоритетных направлений. Наша задача — дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие региональной экономики", — цитирует пресс-служба комментарий губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Из муниципальных образований по вводу новых рабочих мест на предприятиях крупного и среднего бизнеса лидируют Тверь (1253 новых места), Калининский район (764 места), Кесовогорский (579 мест), Конаковский район (165 мест) и город Торжок (129 мест).

Как отмечает пресс-служба, росту числа рабочих мест во внебюджетной сфере способствуют реализация инвестиционных проектов, открытие инновационных производств, модернизация существующих предприятий. В прошлом году в Тверской области было реализовано 15 инвестпроектов на 33,9 миллиарда рублей, которые обеспечили создание более 1,9 тысячи рабочих мест. По итогам 2017 года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 миллиарда рублей. Правительство Тверской области совместно с инвесторами реализует ряд программ и проектов, в частности, "Тверь Сити" и "Тверь Экспо". Планируется, что в общей сложности они дадут региону около 8 тысяч рабочих мест.

Ещё одно важное направление в сфере занятости населения — замещение мигрантов на рынке труда жителями Тверской области. По итогам трёх кварталов 2017 года на территорию Верхневолжья прибыло на 14,8% меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в число ключевых вопросов входит обеспечение рабочими местами молодых специалистов, повышение статуса рабочих профессий, а также предотвращение оттока квалифицированных кадров из Тверской области в московский регион, добавили в пресс-службе.

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