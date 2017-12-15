В Египте сообщили, когда возобновится авиасообщение между Москвой и Каиром

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Египет ожидает открытия авиасообщения с РФ по маршруту Москва — Каир 1 февраля, заявил журналистам министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

"Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто", — сказал он.

"Юридических препятствий для возобновления авиасообщения на регулярном направлении Москва —Каир не будет после внесения соответствующих изменений в указ президента РФ", — заявил в свою очередь глава Минтранса РФ Максим Соколов.

При этом он отметил, что авиакомпаниям обеих стран потребуется некоторое время для возобновления полетов и перезаключения договоров с аэропортами.

Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, прерванного осенью 2015 года.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.