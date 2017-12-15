Крымчане и биткоин: майним в энергодефиците, трейдим через VPN

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. В этом году биткоин побил исторический максимум, сейчас на биржах предлагают более 16 тысяч долларов США за единицу криптовалюты, хотя на своем старте она стоила меньше одного цента. "Крипта" показала интенсивный рост, поднявшись в цене с сентября текущего года практически на 13 тысяч долларов. Естественно такой скачок не прошел незамеченным и все больше людей стали интересоваться биржами криптовалют и майнингом (их добычей). Кроме того, на Чикагской бирже опционов впервые в истории запустили биткоин-фьючерсы (срочный контракт купли-продажи актива с прописанными уровнями цен и сроками поставок), что еще больше подогрело интерес.

Через VPN или напрямую

Не прошла биткоин-мания мимо крымчан, тем более, что на работе с этой криптовалютой санкции никак не сказываются, ведь в мире не существует регуляторов данной системы. Корреспондент РИА Новости Крым разобрался, как это работает, откуда такой курс и каким образом жители полуострова зарабатывают на биткоине, который эксперты называют "мыльным пузырем".

Крымчане, как и жители всех точек земного шара, где раскинула свои сети "всемирная паутина", могут без всяких проблем работать на биржах, где торгуют криптовалютой, благо рынок никак не контролируется, ведь сделать это просто невозможно. Об этом РИА Новости Крым рассказал Михаил Шторгин, специалист по блокчейн-технологиям (блокчейн — метод хранения данных, без подключения к общему серверу — ред.). В крайнем случае, если вход на биржу невозможен с подсанкционных территорий, всегда есть анонимайзеры.

"VPN никто не отменял, а некоторые площадки и вовсе не блокируют доступ к себе. Крымчанам, желающим заняться трейдингом, достаточно зайти на сайт биржи и ознакомится с правилами, где будет сказано, через какие платежные системы можно приобрести валюту", — рассказал эксперт, уточнив, что обналичить криптовалюты в Крыму можно, правда, через посредников.

"Есть менялы, которые готовы поменять биткоины на фиатные (бумажные, — ред.) деньги или наоборот. Они берут за это ориентировочно 15%", — пояснил Михаил Шторгин.

Однако в целом по России эксперт строит далеко неутешительные для обладателей криптовалют прогнозы: скорее всего, в РФ их попытаются запретить.

"Я думаю, биткоины будут запрещать. Государству невыгодно разрешать то, что оно не может регулировать. С биткоином такая же история, как с VPN — регулировать его никак не выйдет", — дает неутешительные прогнозы специалист.

Майнинг или трейдинг — вот в чем вопрос

Если на бирже сидеть лень, то всегда можно майнить или, проще говоря, добывать биткоины. Мероприятие это финансово затратное, зато не требует постоянно вмешательства и слежки за курсом криптовалюты. По сути, добыча биткоина — это решение компьютером сложных математических задач, в результате чего и появляются единицы криптовалюты, скажем так, как награда за приложенные усилия.

"Майнинг — это добыча хэшей (блоков — ред.) информации. Это решение сложных математических задач, по итогу чего появляется, скажем так, ключ для блока. Майнингом сейчас занимаются люди, у которых есть очень большие вычислительные мощности либо те, кто специально строит фермы (по сути, сложные системы на основе запчастей для компьютера — ред.). Но "добывают" не только биткоины, но и другие криптовалюты, которые стоят дешевле, а потому и заработать их проще. Майнеры надеются, что в будущем их курс вырастет. Ферма — это финансово затратная история: хорошее оборудование стоит больших денег, его нужно много, плюс есть определенное количество электроэнергии, которое тратиться на вычислительные мощности", — рассказал Михаил Шторгин.

И как бы ни были привлекательны и доступны биржи криптовалют, крымчане все же занимаются и майнингом. Например, Александр "содержит" дома "ферму". Правда, он сразу уточняет, что это удовольствие не из дешевых, зато делать ничего не надо: плати за свет и пыль протирай.

Электричества, вопреки бытующему в интернете мнению, ферма будет потреблять не много: как электрочайник.

"Если вы решили установить ферму у себя дома, то она будет довольно небольшой и потреблять электричества будет примерно 1 КВт в час", — пояснил Александр.

Так что в условиях крымского энергодефицита майнить можно. Правда, в месяц за электричество вы будете платить более 3 тысяч рублей, согласно действующим тарифам "Крымэнерго".

Само же оборудование стоит минимум 200 тысяч рублей.

"Стоимость фермы зависит от начинки и желаемого результата: чем дороже, тем больше суточная прибыль. Стоимость — от 200 до 600 тысяч рублей за единицу. Одна единица представляет из себя: одну материнскую плату, 8 гигабайт оперативной памяти, SSD-диск и восемь видеокарт разной конфигурации. Они играют главную роль, остальное — допоборудование. Правильно настроенная ферма не требует вмешательства в работу. Раз в месяц надо будет продуть от пыли, а это пять минут ", — пояснил "фермер".

По его словам, все это "железное счастье" окупится в случае мгновенного обмена биткоина на твердую валюту примерно за год.

"Дневная прибыль колеблется, но в целом ферма из-за выросших курсов окупается быстрее, чем за год. Окупаемость не станет быстрей, если будет больше блоков, но после окупаемости чистая прибыль будет больше", — говорит Александр, уточняя, что если не обналичивать криптовалюту в надежде на активный рост курса, то можно и за полгода закрыть вопрос затрат на "железо".

Есть еще один плюс, утверждает майнер, — когда ферма работает, дома становится в буквальном смысле тепло. А если работает много ферм, то вообще жарко.

"Фермы выделяют много тепла. Если в квартире больше одной-двух ферм, то зимой можно вообще отключать отопление и будет очень комфортно. При условии установки четырех и более ферм — дома их держать просто невозможно, поскольку будет очень жарко, а потребление энергии вырастет в разы", — делится Александр.

Молодой человек уверен: ферма надежнее, чем биржа. "Если все переводить в цифры, то на данный момент майнить не так выгодно, как закупиться криптовалютой и выходить на биржу. Но на бирже можно потерять на курсе. Ферма более стабильна — она работает, валюта идет", — заверил он.

Однако Михаил Шторгин с этой позицией не совсем согласен. "Люди сейчас больше обратили взгляд на трейдинг валют. Допустим, цена биткоина в сентябре была около 3 тысяч долларов, купив биткоинов на 10 тысяч долларов в сентябре и продав их сегодня, можно было бы получить 160 тысяч долларов. Это намного выгоднее, чем покупать майнинг-оборудование", — пояснил он.

Хайпанем вокруг биткоина

В мировой практике далеко не все эксперты биржевого рынка испытывают восторг от шума вокруг криптовалют. Один из ведущих инвесторов Великобритании Нил Вудфорд 11 декабря текущего года в своем Твиттере сравнил шум, поднявшийся вокруг биткоина, с "тюльпаноманией" (ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в начале XVII века в Голландии и привел к экономическому кризису — ред.).

"С начала года биткоин взлетел с 1 тысячи долларов до 16 тысяч. Это не новый класс активов, он — не функциональная криптовалюта. Это средство для спекуляции — последний день тюльпановой луковицы", — написал Нил Вудфорд.

Небольшое лирическое отступление. "Тюльпаномания", которая произошла в Нидерландах в 1636-1637 годах, привела к мощному экономическому кризису. История развернулась вокруг луковиц цветов, попавших в Европу из Ирана. Диковинные тюльпаны завоевали сердца многих любителей пестрой флоры и вскоре луковицы некоторых сортов стали продавать втридорога.

Маразм мало-помалу крепчал и так как выкапывать луковицы раньше срока строго не рекомендовалось, началась торговля фьючерсами — заключались длительные контракты на поставки, цены непрерывно взлетали, в итоге достигнув 60-кратного роста. Не правда ли, похоже на историю с биткоинами?

Точку в "тюльпаномании" поставили в 1937 году, когда на одном из крупнейших аукционов участники, видимо отрезвев, отказались покупать луковицы по заоблачным ценам. Рынок начал рушиться, но фьючерс-контракты оставались действующими и разорвать их было невозможно, ведь консервативные голландцы считали невыполнение письменных обязательств преступлением. Кошельки покупателей, а заодно и шкуры продавцов, спас суд, признавший недействительными все контракты, заключенные в 1936-1937-х.

Крымские эксперты с Нилом Вудфордом полностью согласны, мол, биткоины — может не "тюльпаны", но "мыльные пузыри" точно.

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Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики

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"Биткоин — это "мыльный пузырь". Но интернет тоже когда-то был таковым. Я думаю, в итоге из всего этого обязательно появится что-то хорошее, однако и сотни компаний рухнут, и мы о них больше не вспомним. Такие "пузыри" должны быть — это революция. Биткоин, как и все криптовалюты, не подкреплен ни чем. Есть SEO-проекты, которые утверждают, что их "крипта" подкреплена нефтью, газом, бриллиантами или золотом, но по факту ни одна из таких валют не имеет под собой "золотого резерва". Все они "живут" на вере людей", — разъяснил Михаил Шторгин.

В то же время председатель Центра инновационных технологий и социальных программ в Республике Крым Зарема Куклина пояснила, что криптовалюта является "мыльным пузырем" только потому, что нет для нее законодательного урегулирования.

"В законодательстве должны появиться такие понятия, как "криптовалюта", "майнинг", "ICO" и "смарт-контракт" (компьютерный алгоритм для заключения и поддержки контрактов в технологии "блокчейн" — ред.). Без документа, который будет являться, своего рода системой контроля, ни к чему хорошему мы не придем. Обязательно должны быть законные механизмы выпуска и продажи криптовалюты. Причем документ должен быть создан по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг", — отметила Куклина.

По сути биткоин стал первопроходцем рынка криптовалют, которых сейчас сотни, что и дало ему возможность оказаться на верхушке пищевой цепочки. Подвинуть "пионера" никому пока не удалось. Ближайшие конкуренты выглядят довольно сиротливо на его фоне и могут похвастаться стоимостью не более 700 "баксов" за единицу.

"Биткоин — сейчас самая дорогая криптовалюта, поскольку первая. Это "пионер" рынка. Сейчас у него масса конкурентов и первый из них — Etherium, который разработал программист из Канады российского происхождения Виталик Бутерин", — рассказал Михаил Шторгин.

Основные причины бешеного роста курса биткоина на международных торговых площадках — так называемый хайп, или, говоря простым и понятным языком, шумиха.

"Причиной бешеного роста стал хайп, ведь все больше людей этой криптовалютой интересуются. Где-то его внедряет государство, где-то биржа начинает торговать фьючерсами, что подогревает интерес к этой истории и вера людей в биткоин растет", — пояснил специалист.

Если хайп стал основой роста валюты, то есть факторы вызывающие "лихорадку", или как называют этот процесс люди, закончившие экономфак, волатильность курса. Одной из причин скачков курса может стать, например, эксцентричный отказ той или иной страны от каких-либо отношений с криптовалютой. По такому пути пошел Китай, начав ограничивать ее оборот еще в сентябре текущего года. Решение привело сначала к обрушению курса биткоина на пару тысяч долларов и прикрытию торгов на двух из трех ведущих китайских биржах. Эстафету, по словам Михаила Шторгина, подхватили уверенные в себе японцы, переведя к себе часть бирж из Поднебесной. Пока китайцы кусали локти, курс биткоина отреагировал активным ростом.

Самое интересное состоит в том, что изначально эта "крипта" пользовалась наибольшей популярностью в "глубокой паутине" или, говоря грамотным языком, Dark-net. Это "темная сторона интернета", куда можно попасть только с помощью определенных браузеров и где находятся сайты по торговле всякими малозаконными или вовсе незаконными вещами, такими как наркотики, оружие и поддельные документы. Создатели торговых площадок быстро смекнули, что криптовалюта (источник которой просто невозможно отследить, а ее владельцы анонимны) — отличный метод вести расчеты "втемную", не выдавая своих клиентов.

"Первое применение в Dark-net произошло потому, что люди хотели скрывать информацию о себе и о своих тратах, а криптовалюта как раз отлично для этого подходит. Сейчас же у нее масса применений, в том числе — обход санкций в Крыму, ведь рынок никак не регулируется и можно инвестировать с их помощью в экономику", — отметил Михаил Шторгин.

Однако вскоре биткоин все же вырвался из "темной паутины" в массы, и теперь уверенно набирает "финансовый вес".

Биткоин — самая дорогая криптовалюта в мире, разработанная человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск произошел 3 января 2009 года, тогда его стоимость была в несколько раз меньше одного цента. На момент написания данной статьи на мировом рынке курсирует и растет 16,74 миллиона биткоинов, а их общая стоимость составляет 13 755 000 000 долларов (810 207 708 333 рубля).

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