Крымчане и биткоин: майним в энергодефиците, трейдим через VPN

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. В этом году биткоин побил исторический максимум, сейчас на биржах предлагают более 16 тысяч долларов США за единицу криптовалюты, хотя на своем старте она стоила меньше одного цента. "Крипта" показала интенсивный рост, поднявшись в цене с сентября текущего года практически на 13 тысяч долларов. Естественно такой скачок не прошел незамеченным и все больше людей стали интересоваться биржами криптовалют и майнингом (их добычей). Кроме того, на Чикагской бирже опционов впервые в истории запустили биткоин-фьючерсы (срочный контракт купли-продажи актива с прописанными уровнями цен и сроками поставок), что еще больше подогрело интерес.
Через VPN или напрямую
Крымчане, как и жители всех точек земного шара, где раскинула свои сети "всемирная паутина", могут без всяких проблем работать на биржах, где торгуют криптовалютой, благо рынок никак не контролируется, ведь сделать это просто невозможно. Об этом РИА Новости Крым рассказал Михаил Шторгин, специалист по блокчейн-технологиям (блокчейн — метод хранения данных, без подключения к общему серверу — ред.). В крайнем случае, если вход на биржу невозможен с подсанкционных территорий, всегда есть анонимайзеры.
"Есть менялы, которые готовы поменять биткоины на фиатные (бумажные, — ред.) деньги или наоборот. Они берут за это ориентировочно 15%", — пояснил Михаил Шторгин.
Однако в целом по России эксперт строит далеко неутешительные для обладателей криптовалют прогнозы: скорее всего, в РФ их попытаются запретить.
"Я думаю, биткоины будут запрещать. Государству невыгодно разрешать то, что оно не может регулировать. С биткоином такая же история, как с VPN — регулировать его никак не выйдет", — дает неутешительные прогнозы специалист.
Майнинг или трейдинг — вот в чем вопрос
Если на бирже сидеть лень, то всегда можно майнить или, проще говоря, добывать биткоины. Мероприятие это финансово затратное, зато не требует постоянно вмешательства и слежки за курсом криптовалюты. По сути, добыча биткоина — это решение компьютером сложных математических задач, в результате чего и появляются единицы криптовалюты, скажем так, как награда за приложенные усилия.
И как бы ни были привлекательны и доступны биржи криптовалют, крымчане все же занимаются и майнингом. Например, Александр "содержит" дома "ферму". Правда, он сразу уточняет, что это удовольствие не из дешевых, зато делать ничего не надо: плати за свет и пыль протирай.
Электричества, вопреки бытующему в интернете мнению, ферма будет потреблять не много: как электрочайник.
"Если вы решили установить ферму у себя дома, то она будет довольно небольшой и потреблять электричества будет примерно 1 КВт в час", — пояснил Александр.
Так что в условиях крымского энергодефицита майнить можно. Правда, в месяц за электричество вы будете платить более 3 тысяч рублей, согласно действующим тарифам "Крымэнерго".
Само же оборудование стоит минимум 200 тысяч рублей.
"Стоимость фермы зависит от начинки и желаемого результата: чем дороже, тем больше суточная прибыль. Стоимость — от 200 до 600 тысяч рублей за единицу. Одна единица представляет из себя: одну материнскую плату, 8 гигабайт оперативной памяти, SSD-диск и восемь видеокарт разной конфигурации. Они играют главную роль, остальное — допоборудование. Правильно настроенная ферма не требует вмешательства в работу. Раз в месяц надо будет продуть от пыли, а это пять минут ", — пояснил "фермер".
"Дневная прибыль колеблется, но в целом ферма из-за выросших курсов окупается быстрее, чем за год. Окупаемость не станет быстрей, если будет больше блоков, но после окупаемости чистая прибыль будет больше", — говорит Александр, уточняя, что если не обналичивать криптовалюту в надежде на активный рост курса, то можно и за полгода закрыть вопрос затрат на "железо".
Есть еще один плюс, утверждает майнер, — когда ферма работает, дома становится в буквальном смысле тепло. А если работает много ферм, то вообще жарко.
"Фермы выделяют много тепла. Если в квартире больше одной-двух ферм, то зимой можно вообще отключать отопление и будет очень комфортно. При условии установки четырех и более ферм — дома их держать просто невозможно, поскольку будет очень жарко, а потребление энергии вырастет в разы", — делится Александр.
Однако Михаил Шторгин с этой позицией не совсем согласен. "Люди сейчас больше обратили взгляд на трейдинг валют. Допустим, цена биткоина в сентябре была около 3 тысяч долларов, купив биткоинов на 10 тысяч долларов в сентябре и продав их сегодня, можно было бы получить 160 тысяч долларов. Это намного выгоднее, чем покупать майнинг-оборудование", — пояснил он.
Хайпанем вокруг биткоина
В мировой практике далеко не все эксперты биржевого рынка испытывают восторг от шума вокруг криптовалют. Один из ведущих инвесторов Великобритании Нил Вудфорд 11 декабря текущего года в своем Твиттере сравнил шум, поднявшийся вокруг биткоина, с "тюльпаноманией" (ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в начале XVII века в Голландии и привел к экономическому кризису — ред.).
Небольшое лирическое отступление. "Тюльпаномания", которая произошла в Нидерландах в 1636-1637 годах, привела к мощному экономическому кризису. История развернулась вокруг луковиц цветов, попавших в Европу из Ирана. Диковинные тюльпаны завоевали сердца многих любителей пестрой флоры и вскоре луковицы некоторых сортов стали продавать втридорога.
Маразм мало-помалу крепчал и так как выкапывать луковицы раньше срока строго не рекомендовалось, началась торговля фьючерсами — заключались длительные контракты на поставки, цены непрерывно взлетали, в итоге достигнув 60-кратного роста. Не правда ли, похоже на историю с биткоинами?
Точку в "тюльпаномании" поставили в 1937 году, когда на одном из крупнейших аукционов участники, видимо отрезвев, отказались покупать луковицы по заоблачным ценам. Рынок начал рушиться, но фьючерс-контракты оставались действующими и разорвать их было невозможно, ведь консервативные голландцы считали невыполнение письменных обязательств преступлением. Кошельки покупателей, а заодно и шкуры продавцов, спас суд, признавший недействительными все контракты, заключенные в 1936-1937-х.
Крымские эксперты с Нилом Вудфордом полностью согласны, мол, биткоины — может не "тюльпаны", но "мыльные пузыри" точно.
53.5%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
15.1%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
31.4%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
В то же время председатель Центра инновационных технологий и социальных программ в Республике Крым Зарема Куклина пояснила, что криптовалюта является "мыльным пузырем" только потому, что нет для нее законодательного урегулирования.
"В законодательстве должны появиться такие понятия, как "криптовалюта", "майнинг", "ICO" и "смарт-контракт" (компьютерный алгоритм для заключения и поддержки контрактов в технологии "блокчейн" — ред.). Без документа, который будет являться, своего рода системой контроля, ни к чему хорошему мы не придем. Обязательно должны быть законные механизмы выпуска и продажи криптовалюты. Причем документ должен быть создан по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг", — отметила Куклина.
По сути биткоин стал первопроходцем рынка криптовалют, которых сейчас сотни, что и дало ему возможность оказаться на верхушке пищевой цепочки. Подвинуть "пионера" никому пока не удалось. Ближайшие конкуренты выглядят довольно сиротливо на его фоне и могут похвастаться стоимостью не более 700 "баксов" за единицу.
Основные причины бешеного роста курса биткоина на международных торговых площадках — так называемый хайп, или, говоря простым и понятным языком, шумиха.
"Причиной бешеного роста стал хайп, ведь все больше людей этой криптовалютой интересуются. Где-то его внедряет государство, где-то биржа начинает торговать фьючерсами, что подогревает интерес к этой истории и вера людей в биткоин растет", — пояснил специалист.
Если хайп стал основой роста валюты, то есть факторы вызывающие "лихорадку", или как называют этот процесс люди, закончившие экономфак, волатильность курса. Одной из причин скачков курса может стать, например, эксцентричный отказ той или иной страны от каких-либо отношений с криптовалютой. По такому пути пошел Китай, начав ограничивать ее оборот еще в сентябре текущего года. Решение привело сначала к обрушению курса биткоина на пару тысяч долларов и прикрытию торгов на двух из трех ведущих китайских биржах. Эстафету, по словам Михаила Шторгина, подхватили уверенные в себе японцы, переведя к себе часть бирж из Поднебесной. Пока китайцы кусали локти, курс биткоина отреагировал активным ростом.
"Первое применение в Dark-net произошло потому, что люди хотели скрывать информацию о себе и о своих тратах, а криптовалюта как раз отлично для этого подходит. Сейчас же у нее масса применений, в том числе — обход санкций в Крыму, ведь рынок никак не регулируется и можно инвестировать с их помощью в экономику", — отметил Михаил Шторгин.
Биткоин — самая дорогая криптовалюта в мире, разработанная человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск произошел 3 января 2009 года, тогда его стоимость была в несколько раз меньше одного цента. На момент написания данной статьи на мировом рынке курсирует и растет 16,74 миллиона биткоинов, а их общая стоимость составляет 13 755 000 000 долларов (810 207 708 333 рубля).
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