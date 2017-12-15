Калининградские власти намерены продлить поддержку рыболовецкой отрасли

КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА Новости. Программа поддержки прибрежного лова, которая действует в Калининградской области до 2020 года, будет продолжена и расширена с тем, чтобы максимально обновить и модернизировать рыбодобывающий флот, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"С учетом того, что на уровне правительства утверждена стратегия до 2030 года, то и свою программу мы тоже будем расширять и продлевать, делая акцент на модернизации флота. По большому счету сейчас перерабатывающие и принимающие мощности по рыбе, в общем и целом, модернизированы, и достаточно серьезно нарастили мы мощности, теперь надо переходить к следующему этапу, который связан с таким мультипликатором в области судостроения, судоремонта", — сказал Алиханов.

По словам губернатора, механизмы поддержки рыболовецкой отрасли активизировали интерес рыбаков к обновлению, модернизации флота и строительству новых судов.

В Калининградской области с 2013 года действует долгосрочная региональная целевая программа по развитию прибрежного рыболовства до 2020 года. Правительство области выделяет на поддержку рыбаков средства, за счет которых субсидируются затраты на модернизацию и строительство рыбопромысловых судов, береговой инфраструктуры, на уплату процентов по кредитам.

За первые два года действия программы правительство области выделило на поддержку рыбаков свыше 330 миллионов рублей. На эти цели из бюджета области в 2016 году было направлено около 100 миллионов рублей, в 2017 году – более 80 миллионов рублей.

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