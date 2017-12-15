До конца года откроют семь мостов после ремонта на деньги от "Платона"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Семь мостов, отремонтированных на средства от системы взимания платы с грузовиков "Платон", планируется открыть в России до конца 2017 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"На вторую половину декабря запланировано открытие движения на семи мостах, восстановленных за счет средств от государственной системы "Платон". Всего по этой программе уже отремонтировано более 1700 километров дорог и будет построено свыше 30 путепроводов", — говорится в сообщении Минтранса в пятницу.

В частности, в Петрозаводске завершается масштабная реконструкция Гоголевского путепровода. В Бурятии откроется мост через протоку реки Селенга. Это второй путепровод в республике, построенный на средства от системы "Платон". Ранее было запущено движение по мосту через реку Цакирка в Закаменском районе.

По данным министерства, в Удмуртии завершаются работы по реконструкции сразу трех мостов: один через реку Кильмезь, и два через реку Чепца (в Глазове и на автодороге Глазов-Яр-Пудем). В Воронежской области откроется мост через реку Битюг на автодороге М4-Бобров-Таловая-Новохоперск, а в Брянске — через реку Десна на трассе Брянск-Смоленск-Жуковка.

"Ремонт большинства из них был бы невозможен в такие короткие сроки без финансирования за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками в дорожный фонд через государственную систему "Платон". Какие трассы будут восстанавливаться в ближайшей перспективе, определяют сами пользователи системы с помощью голосования в рамках проекта Общероссийского народного фронта – "Карта убитых дорог", — отмечается в сообщении.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Грузоперевозчики к настоящему времени зарегистрировали в системе более 934 тысяч большегрузов. Рост регистрации за минувший месяц составил 12 тысяч транспортных средств. В дорожный фонд собрано более 38,6 миллиарда рублей.