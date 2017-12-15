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Экономика

В Тверской области открыт платный участок магистрали М-11 в обход Торжка

17:0615.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТОРЖОК (Тверская область), 15 дек — РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор" открыла движение на новом участке строящейся скоростной автомобильной дороги М11 "Москва – Санкт-Петербург" с 208-го по 258-й километры в обход города Торжка Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Общая стоимость строительства составила 32,3 миллиарда рублей, из них 27,1 миллиарда – объем финансирования со стороны государства, 5,2 миллиарда рублей – частное финансирование.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участок откроется для платного проезда в день открытия с 15:00. Система взимания платы будет распространена впоследствии на всю автомобильную дорогу М11 "Москва — Санкт-Петербург". Система взимания платы будет закрытой — стоимость проезда будет зависеть от того, на каком пункте взимания платы автомобиль въехал на М11 и на каком покинул ее. Стоимость проезда, в зависимости от категории автомобиля и наличия транспондера, составляет от 112 до 220 рублей, следует из данных "Автодора".

Участие в торжественной церемонии открытия участка приняли министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, предправления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах, председатель заксобрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

"Это событие очень важно для Тверской области. Строительство М-11 даст возможность более качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами, будет способствовать развитию бизнеса, в том числе туристического, увеличению грузопотока. Это также дополнительные рабочие места", — отметил на церемонии Руденя.

Он добавил, что регион готов содействовать в обеспечении безопасности движения по трассе. В частности, речь идет о закупке дополнительных реанимобилей, возможности эвакуации пострадавших вертолетным транспортом.

Новая дорога проходит по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области в обход города Торжок. Протяженность участка составляет 47,91 километра. Свое начало он берет в районе села Медное и на 258-ом километре соединяется с уже действующим отрезком дороги М11 — обход Вышнего Волочка. Новый участок, как и вся М11, проходит в обход населенных пунктов.

Мост через Волгу в Твери. Архивное фото
© Fotolia / Yuli
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Расчетная скорость движения по новому участку составляет 150 км/ч, что соответствует автомагистрали категории IA. Дорога имеет четыре полосы движения. Здесь построено четыре моста, 20 путепроводов, три транспортных развязки. В местах традиционной миграции животных обустроены пять зверопроходов. Обход Торжка построен в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения между "Автодором" и "Мостотрестом".

Обход Торжка является третьим введенным в эксплуатацию участком скоростной автомагистрали М11 "Москва – Санкт-Петербург". Первым в ноябре 2014 года открылся участок в обход Вышнего Волочка Тверской области. В декабре 2014 был запущен второй участок на выезде из Москвы от МКАД до Солнечногорска Московской области. После ввода в эксплуатацию общая протяженность открытых участков М11 составит 165 километров.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mvaleri
Логично. Чтобы не ехать через город и нарушать в нём экологию и затруднять уличное движение - нужно будет заплатить.
17:54
15.12.2017
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