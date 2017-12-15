Стоимость биткоина снова превысила $18 тысяч

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу снова превысила отметку в 18 тысяч долларов на новостях о том, что немецкий биржевой оператор Deutsche Boerse рассматривает возможность запуска торгов фьючерсами на биткоин, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.10 мск на бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 9,12%, до 17,87 тысячи долларов, при этом ране в ходе торгов криптовалюта достигала цены в 18,11 тысячи долларов. Последний раз стоимость биткоина пробивала отметку в 18 тысяч долларов 8 декабря. На бирже GDAX биткоин дорожал на 6,51%, до 17,8 тысячи долларов. Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) при этом росли в цене на 2,2%.

По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 302,5 миллиарда долларов, то есть более 70% капитализации всех криптовалют.

Оптимизм инвесторов в отношении биткоина вызван новостями о том, что биржевой концерн Deutsche Boerse рассматривает возможность запуска торгов фьючерсами на криптовалюту. Если это произойдет, Германия станет первой страной в Европе, запустившей фьючерсы на биткоин.

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"Мы рассматриваем фьючерсы, при помощи которых частные и институциональные инвесторы смогут защитить свои инвестиции в биткоин. Мы осознаем как преимущества криптовалютных деривативов, так и возможные проблемы, которые необходимо решить", — сообщила изданию Wirtschaftswoche пресс-секретарь Deutsche Boerse.

В воскресенье были запущены торги фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE). При этом крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) 18 декабря также планирует запустить фьючерсные контракты на биткоин.