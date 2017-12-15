Стоимость биткоина снова превысила $18 тысяч

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу снова превысила отметку в 18 тысяч долларов на новостях о том, что немецкий биржевой оператор Deutsche Boerse рассматривает возможность запуска торгов фьючерсами на биткоин, следует из данных торгов.
По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 302,5 миллиарда долларов, то есть более 70% капитализации всех криптовалют.
Оптимизм инвесторов в отношении биткоина вызван новостями о том, что биржевой концерн Deutsche Boerse рассматривает возможность запуска торгов фьючерсами на криптовалюту. Если это произойдет, Германия станет первой страной в Европе, запустившей фьючерсы на биткоин.
53.5%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
15.1%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
31.4%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
В воскресенье были запущены торги фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE). При этом крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) 18 декабря также планирует запустить фьючерсные контракты на биткоин.