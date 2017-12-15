ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Решение о продлении европейских санкций в отношении России не было единодушным, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который принимал участие в саммите лидеров стран Евросоюза.

Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.

"Дискуссия, которая происходила на тему санкций, показала, что все за исключением нескольких стран южной Европы понимают, что санкции должны быть продлены, потому что они являются не только элементом давления на Россию, но также определенным символом, так как Европейский союз не соглашается с аннексией Крыма, не соглашается с войной в восточной части Украины и мы настаиваем на том, чтобы минские соглашения были выполнены", — заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.