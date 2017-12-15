Рост промпроизводства в Иркутской области достиг почти 6%

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Темпы роста промышленного производства в Иркутской области за 10 месяцев 2017 года превысили среднероссийские в 3,5 раза и достиги 5,7%, растет инвестиционная активность, повышаются зарплаты, следует из материалов Росстата.

Промпроизводство

Валовый региональный продукт области стабильно растет с 1999 года, а по его объему Иркутская область является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Красноярскому краю.

© Росстат Динамика основных социально-экономических показателей © Росстат Динамика основных социально-экономических показателей

Основой экономики Иркутской области является промышленный сектор. По итогам января-октября 2017 года индекс промышленного производства в регионе составил 105,7%, что выше, чем по Сибирскому федеральному округу и в целом по РФ. Рост производства произошел во всех четырех сферах промышленного производства: в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в сфере обеспечения электроэнергией и в сфере водоснабжения. При этом наибольшие темпы роста среди отраслей промышленности зафиксированы в обрабатывающем секторе.

По итогам января-октября 2017 года индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в Иркутской области составил 108,3%, что существенно выше, чем в Сибирском федеральном округе и по стране в целом. По данному показателю область заняла второе место в Сибирском федеральном округе. Из всех основных видов обрабатывающих производств по итогам десяти месяцев 2017 года в Иркутской области наибольший рост отмечается в химической промышленности (36,8%). Такая динамика была обеспечена в основном за счет выхода на полную мощность АО "Ангарский завод полимеров" и АО "Саянскхимпласт".

Также более, чем на 30% увеличилось производство машин и оборудования. Ключевыми предприятиями данной сферы в области являются ООО "Транс-Атом", ООО "Черемховский механический завод", ОАО "ПО Иркутский завод тяжелого машиностроения", ООО "Братский ремонтно-механический завод".

Существенное место в экономике области занимает добывающий сектор. Добычу нефти, газа и газового конденсата в Иркутской области осуществляют ПАО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Иркутская нефтяная компания" и ЗАО "НК "Дулисьма". Ключевыми угледобывающими предприятиями в Иркутской области являются разрезы ООО "Компания "Востсибуголь". Активно работают золотодобывающие компании области: ПАО "Полюс", ПАО "Высочайший". Крупнейшим предприятием в сфере добычи и обогащения железной руды на территории области является ПАО "Коршуновский ГОК". По итогам десяти месяцев 2017 года производство в сфере добычи полезных ископаемых в Иркутской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, что превышает общероссийский показатель.

Инвестиции

Развитие экономики любого региона во многом зависит от притока инвестиций. И в данной сфере в Иркутской области также наблюдается позитивная динамика. По итогам трех кварталов 2017 года объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области вырос в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%. Темпы роста были выше и общероссийского значения, и значения по Сибирскому федеральному округу.

За 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области составил более 168 миллиардов рублей. По этому показателю область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. В структуре привлеченных инвестиций наибольшая доля приходится на добычу полезных ископаемых, транспортировку и хранение, а также на обрабатывающие производства.

Свидетельством высокой инвестиционной активности в Иркутской области является существенный рост в строительной сфере. По итогам января-октября 2017 года объем работ, выполненных в строительстве, вырос на 26,5%, что является лучшим показателем среди всех субъектов Сибирского федерального округа. Строительство жилых домов в области также увеличивается: за десять месяцев 2017 года рост здесь составил более 40%, что является вторым по величине значением из всех регионов федерального округа.

Зарплаты растут, долги снижаются

Стабильное развитие экономики области оказывает позитивное влияние на уровень жизни населения. В частности, средняя зарплата в Иркутской области по итогам девяти месяцев 2017 года составила более 36 тысяч рублей, что является одним из самых высоких значений по СФО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя заработная плата в Иркутской области выросла на 6,5%, что превышает общее значение по округу. В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, подготовленном РИА Рейтинг, Иркутская область занимает 18-е место, из субъектов округа выше находится лишь Красноярский край.

Позитивным фактором, характеризующим ситуацию в области, является рост оборота розничной торговли. По итогам января-октября 2017 года оборот розничной торговли в регионе увеличился на 0,7%, что практически соответствует общероссийскому уровню.

Развитие экономики способствует повышению устойчивости бюджетной системы Иркутской области. По итогам десяти месяцев 2017 года суммарные доходы консолидированного бюджета области выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4%, а налоговые и неналоговые доходы — на 10,7%. Доходы бюджета формируются в основном за счет собственных источников. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарных доходах консолидированного бюджета выросла до 87,8%.

Бюджетную систему области позитивно характеризует и низкий уровень долговой нагрузки. По данным Минфина, объем государственного долга Иркутской области за период с 1 января по 1 ноября 2017 года сократился на 27,2%. Отношение государственного долга на 1 ноября 2017 года к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за последние двенадцать месяцев (с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года) составило 11,9%.

По сравнению с началом года долговая нагрузка снизилась на 5,8 процентных пункта.

Дальнейшему развитию экономики области, созданию новых рабочих мест должны поспособствовать планируемые к реализации крупные инвестиционные проекты. Среди них можно назвать создание Усть-Илимско-Катангского промышленного комплекса, разработку и освоение золоторудного месторождения "Сухой Лог", строительство газоперерабатывающего комплекса в городе Саянске на Ангаро-Ленской промышленной площадке, строительство завода по производству активных фармацевтических ингредиентов в городе Усолье-Сибирское, строительство завода по производству базальтового утеплителя в городе Шелехов, создание нового производства современных дорожных материалов на основе сырья Иркутской области и ряд других.

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