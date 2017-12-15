Защита обжаловала заочный арест совладельца "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Защита подала жалобу на заочный арест совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Наталия Гайдукова.

"Мы подали жалобу на заочный арест", — сказала она.