ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центральный банк РФ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с 10 миллиардов долларов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В обновленном базовом сценарии мы теперь не прогнозируем снижение сальдо текущего счета в 2018 году. Оно, по нашей оценке, составит порядка 43 миллиардов долларов после 40 миллиардов долларов по итогам текущего года…. Учитывая, что теперь в прогноз заложены более высокие цены на нефть и более высокое сальдо текущего счета, как следствие, мы повысили оценку чистого оттока частного капитала в следующем году с 10 до 16 миллиардов долларов", — сказала она на пресс-конференции.

Регулятор, по ее словам, повысил прогноз цены на нефть на 2018 год в базовом сценарии до около 55 с 44 долларов за баррель.